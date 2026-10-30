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Cultura

Antônio Fagundes tenta acordo de 500 reais com ex-funcionária na Justiça

Mulher cobra mais de 62 mil reais por supostas condições insalubres de trabalho e episódios de humilhação

Por Giovanna Fraguito 30 out 2026, 10h16
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Antônio Fagundes durante o Roda Viva (TV Cultura/Reprodução)
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Antônio Fagundes tenta acordo de 500 reais com ex-funcionária na Justiça Priorize VEJA no Google

Antônio Fagundes enfrenta uma ação trabalhista movida por uma ex-funcionária da Fazenda Fama, em Ourinhos, no interior de São Paulo. A mulher, identificada como Adriana, cobra 62,7 mil reais por supostas condições insalubres de trabalho, sobrecarga de tarefas e assédio moral. Em audiência realizada em agosto, a defesa do ator ofereceu um acordo de apenas 500 reais, enquanto a trabalhadora apresentou uma contraproposta de 50 mil reais. Não houve entendimento entre as partes. 

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Contratada em julho de 2020 e dispensada em janeiro deste ano, Adriana afirma que era responsável pela limpeza de praticamente todas as dependências da propriedade, incluindo banheiros utilizados por caminhoneiros. Segundo a ação, ela também lavava roupas de operadores de máquinas agrícolas que estariam contaminadas por agrotóxicos, sem receber adicional de insalubridade. Entre os episódios relatados, a ex-funcionária alega que teria sido pressionada a esfregar um banheiro com as próprias mãos, utilizando um produto químico forte. 

A trabalhadora também associa problemas de saúde, como hérnia de disco e lesões na coluna, às atividades exercidas no local. Já a defesa de Fagundes nega as irregularidades, afirma que os funcionários recebiam equipamentos de proteção e contesta as acusações de humilhação e retaliação. Os advogados também sustentam que não há comprovação de relação entre as doenças e o trabalho. O processo segue em andamento, e a Justiça determinou a realização de perícias técnica e médica para avaliar as alegações.

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