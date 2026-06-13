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Cultura

Antonio Fagundes, sobre participação em novela: “Vão lembrar de mim”

Em cartaz no teatro e após uma passagem-relâmpago por Quem Ama Cuida, o veterano de 77 anos opina sobre a nova geração de intérpretes

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 08h00
EXPERTISE - O ator: “Quem se exercita no teatro está pronto para qualquer outro veículo”
EXPERTISE - O ator: “Quem se exercita no teatro está pronto para qualquer outro veículo” (Lucas Seixas/Folhapress/.)
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Antonio Fagundes, sobre participação em novela: “Vão lembrar de mim” Priorize VEJA no Google

O senhor voltou para as novelas em Quem Ama Cuida, depois de sete anos fora da Globo. Como foi retornar ao horário nobre? Foi uma experiência-relâmpago. Eu já morri na história (risos). Mas foi muito gostoso fazer essa pequena participação e deixar um rastro de suspense no ar. Vão lembrar de mim até o fim da novela.

O novo folhetim das 9 tem outros veteranos consagrados, como Tony Ramos. Hoje em dia, há críticas e reclamações sobre a falta de atores experientes nas novelas. O que acha dessa discussão? É natural que o público reclame um pouco. Vai levar de dez a quinze anos para que essa turma nova chegue num pique bom. É muito difícil fazer TV. Exige um conhecimento que não se consegue do dia para a noite, nem em uma ou duas novelas. O veterano traz consigo essa expertise e aproxima a trama do público.

Vê potencial nessa nova geração de atores? Sim, tem uma turma excelente. O que falta aos jovens que estão começando agora é a cancha. É tempo, trabalho e constância. Mesmo quem é experiente, quando fica um tempo sem fazer novela, perde um pouco da embocadura. Eu fiz parte de uma televisão que era constante. Fazia-se uma novela atrás da outra durante décadas, então é natural que o ator aprimore a sua arte. E é natural também que os mais jovens sintam falta disso. Eles já são muito bons, mas com o tempo, e mais experiência, vão melhorar.

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O senhor tem emendado trabalhos no teatro. Qual a importância do palco na sua vida? Em sessenta anos de carreira, nunca parei de fazer teatro. Já parei de fazer televisão e já parei de fazer cinema, mas o palco sempre foi constante. Acho que o teatro é a base do trabalho do ator. Quem se exercita no teatro está pronto para se apresentar em qualquer outro veículo.

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Atualmente, está em cartaz em São Paulo com a peça Sete Minutos, de sua autoria, sobre um ator que perde a paciência com um espectador que atende o celular. Ironicamente, o senhor já foi processado por pessoas impedidas de entrar após o início do espetáculo. O público desaprendeu de frequentar teatros? Existe uma defasagem de atenção, mas essa discussão é eterna. Sobre Sete Minutos, eu escrevi o roteiro há uns vinte anos, e ele ainda é atual. O título é esse porque, na época, era o tempo máximo de atenção que se conseguia de alguém. Hoje, se eu fosse adaptá-lo, mudaria para Sete Segundos. Sempre haverá gente desatenta.

Há um grande debate sobre a TV perder espaço para o streaming. Qual sua opinião? Ainda acho forte o poder de um canal aberto. De todo mundo assistir à novela e no dia seguinte ter um papo gostoso sobre o capítulo. Isso faz com que as pessoas conversem mais e que a união apareça de forma mais clara. É algo que só a TV propicia.

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Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

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