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Cultura

Antonio Fagundes comenta o ‘curso de homens’ de Juliano Cazarré

Aos 77 anos, ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 11h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h34
MAU NEGÓCIO - Antonio Fagundes: o ator foi garoto-propaganda e vítima do golpe -
Antonio Fagundes -  (Reprodução/Instagram)
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Antonio Fagundes comenta o ‘curso de homens’ de Juliano Cazarré Priorizar nos meus resultados Google

Ao longo de quase seis décadas de carreira, Antonio Fagundes, 77 anos, construiu uma galeria de personagens que marcaram a história da teledramaturgia brasileira. Entre seus trabalhos estão o fazendeiro Bruno Mezenga, protagonista de O Rei do Gado; e o lendário José Inocêncio, de Renascer. Com interpretações que transitam entre heróis populares, vilões sofisticados e figuras paternas complexas, Fagundes consolidou-se como um dos maiores atores da televisão brasileira, reunindo personagens que reforçam um estereótipo de masculinidade. O tema ilustra de forma curiosa a tal “crise” de homens que não se adequam aos novos tempos, onde as mulheres passam a ocupar espaços antes negados a elas. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), Fagundes comentou assim sobre as recentes polêmicas envolvendo o curso de homens criado por Juliano Cazarré:

Tem grupos que colocam o tema como uma grande crise da masculinidade. Quer dizer, o homem contemporâneo, acho que agora que ele vai começar a ganhar o espaço dele. Porque até então era um arremedo a essa toxicidade aí; a peça (Dois de Nós, que estreia em breve no Rio), inclusive, discute isso muito bem. Esse personagem era um macho tóxico 30 anos atrás e evolui de certa forma para um homem mais sensível, capaz de se entender que algumas coisas que fez no passado estão erradas. É muito bom que esse personagem seja feito por mim, exatamente porque tenho essa imagem através de alguns papéis que fiz, que poderiam representar o macho tóxico que a gente imagina. (…) A gente vê esses grupos hoje, tem diversos grupos de homens que se encontram para poder subir montanha, para se abraçar, para poder se descobrir. Que coisa tola. Quer louvação? Vai ao teatro, vai ao cinema. Vai ler um livro…”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação/ Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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