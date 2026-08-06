Antonio Banderas explica por que ‘agradece’ por ataque cardíaco

Ler Resumo





O ator Antonio Banderas surpreendeu ao definir o ataque cardíaco que sofreu em 2017 como a “melhor coisa” que já aconteceu em sua vida. Em entrevista, o espanhol disse que o episódio o motivou a fazer grandes mudanças, como voltar a morar em sua cidade natal, Málaga, e parar de fumar definitivamente.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ator Antonio Banderas surpreendeu ao definir o ataque cardíaco que sofreu em 2017 como a “melhor coisa” que já aconteceu em sua vida. Em entrevista à revista americana People, o espanhol disse que o episódio o motivou a fazer grandes mudanças em sua vida, como voltar a morar em sua cidade natal, Málaga, e parar de fumar definitivamente.

“Você sempre tem em mente que vai morrer. Mas, quando está tão perto, é um lembrete incrivelmente claro de como você é burro por perder tempo com coisas que não merecem estar em minha vida”, disse o ator. “Foi como se alguém tivesse colocado óculos em mim para eu ver a realidade que eu não via antes”, completou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)