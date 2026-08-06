Antonio Banderas explica por que ‘agradece’ por ataque cardíaco
Astro espanhol revela que incidente mudou sua vida
O ator Antonio Banderas surpreendeu ao definir o ataque cardíaco que sofreu em 2017 como a “melhor coisa” que já aconteceu em sua vida. Em entrevista à revista americana People, o espanhol disse que o episódio o motivou a fazer grandes mudanças em sua vida, como voltar a morar em sua cidade natal, Málaga, e parar de fumar definitivamente.
“Você sempre tem em mente que vai morrer. Mas, quando está tão perto, é um lembrete incrivelmente claro de como você é burro por perder tempo com coisas que não merecem estar em minha vida”, disse o ator. “Foi como se alguém tivesse colocado óculos em mim para eu ver a realidade que eu não via antes”, completou.
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