Antonio Banderas celebra 60 anos de idade — e revela estar com Covid-19

Antonio Banderas comemora, nesta segunda-feira, 10 de agosto, 60 anos de idade. Em casa, de quarentena, descansando, o ator espanhol revelou em suas redes sociais que foi diagnosticado com Covid-19. Ele acalmou os seguidores, dizendo estar “um pouco mais cansado do que o normal”.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

“Me encontro relativamente bem, só um pouco mais cansado do que o normal e confiante de que vou me recuperar o mais rápido possível de acordo com as indicações médicas, que espero que me permitam superar a infecção que está afetando pessoas ao redor do planeta”, escreveu o ator. Ele afirmou ainda que vai aproveitar o momento para ler, escrever, descansar e continuar fazendo planos no início do ciclo dos sessenta, no qual ele entra “carregado de desejo e ilusão”.