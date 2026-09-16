Antes e depois: Karol Lannes, a Ághata de ‘Avenida Brasil’ está de volta à Globo

Intérprete de Ághata, filha de Carminha (Adriana Esteves), em Avenida Brasil, está de volta à Globo. Aos 26 anos, a atriz foi confirmada, nesta terça-feira, 16, no elenco da continuação da novela de 2012, e voltará a viver a personagem que marcou sua carreira. A nova trama, chamada de Avenida Brasil 2, tem estreia prevista para janeiro de 2027.

Quatorze anos após a exibição original, Karol mudou de visual e seguiu novos caminhos profissionais. A atriz também se dedicou à música e participou de produções como Não Foi Minha Culpa: Brasil e B.A: O Futuro Está Morto. Um ano depois de viver a criança que sofria nas mãos da vilã, ela chegou aos cinemas em Minha Mãe é Uma Peça, de Paulo Gustavo. Na produção, viveu Marcelina criança.

Após a divulgação do elenco, Lannes foi às redes sociais falar sobre a novidade. No vídeo, ela pediu desculpas por segurar a informação por mais de um mês e comemorou o retorno. “Vocês não tem ideia do quão difícil foi esconder por tanto tempo. Já tem mais de um mês e meio que eu estou nesse processo de Avenida Brasil 2. Vou pedir aqui um perdão público e também agradecer principalmente a todos os meus fãs”, afirmou a atriz.

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Ainda na publicação, Karol refletiu sobre o retorno à Globo depois de mais uma década. “Quando eu pisei na Globo a primeira vez, depois de 14 anos, eu deixei de lado todas as inseguranças, todos os medos. Voltar a ter uma personagem com um destaque maior, pra eu poder realmente me desafiar”, declarou.

O retorno de Ághata acontece em meio ao retorno de nomes conhecidos da novela, como Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond. Na sequência, Carminha tentará se reaproximar da filha após cumprir pena na prisão, enquanto o passado da família volta a movimentar o bairro do Divino.

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