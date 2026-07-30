Antes e depois: a transformação de atriz de ‘Lei & Ordem’ e ‘Todo Mundo em Pânico 3’

Camryn Manheim surgiu com uma aparência diferente durante na estreia do espetáculo solo Common Knowledge, de Rosie O’Donnel, em Nova York, na quarta-feira, 29. Aos 65 anos, a atriz, é conhecida por seus papéis em Lei & Ordem e Todo Mundo em Pânico 3. A vencedora do Emmy apostou em um visual casual, composto por calça jeans, blusa escura, óculos e os cabelos presos para trás, evidenciando seu emagrecimento. Ela também posou ao lado da apresentadora Ricki Lake, que recentemente também chamou atenção por sua mudança física.

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O Daily Mail procurou a assessoria de Camryn para comentar a transformação, mas não obteve resposta. Em 1998, a atriz emocionou o público ao vencer o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Ellenor Frutt, em The Practice. Durante o discurso, ela declarou: “Este prêmio é para todas as garotas gordas”. Depois, ao The New York Times, Camryn reforçou que sua bandeira sempre foi a autoaceitação. “Minha plataforma não é a aceitação da gordura, é a autoaceitação. Meu peso está sendo celebrado”.

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