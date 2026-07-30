Antes e depois: a transformação de atriz de ‘Lei & Ordem’ e ‘Todo Mundo em Pânico 3’
Camryn Manheim, 65 anos, surgiu com aparência diferente em evento em Nova York
Camryn Manheim surgiu com uma aparência diferente durante na estreia do espetáculo solo Common Knowledge, de Rosie O’Donnel, em Nova York, na quarta-feira, 29. Aos 65 anos, a atriz, é conhecida por seus papéis em Lei & Ordem e Todo Mundo em Pânico 3. A vencedora do Emmy apostou em um visual casual, composto por calça jeans, blusa escura, óculos e os cabelos presos para trás, evidenciando seu emagrecimento. Ela também posou ao lado da apresentadora Ricki Lake, que recentemente também chamou atenção por sua mudança física.
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O Daily Mail procurou a assessoria de Camryn para comentar a transformação, mas não obteve resposta. Em 1998, a atriz emocionou o público ao vencer o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Ellenor Frutt, em The Practice. Durante o discurso, ela declarou: “Este prêmio é para todas as garotas gordas”. Depois, ao The New York Times, Camryn reforçou que sua bandeira sempre foi a autoaceitação. “Minha plataforma não é a aceitação da gordura, é a autoaceitação. Meu peso está sendo celebrado”.