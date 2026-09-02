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Cultura

Antes do trisal, rainha de rodeio e irmã viveram romances separados com agricultor

Gêmeas e Maycon Rueda moram juntos há cerca de seis anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 12h02
Três pessoas sorrindo para a câmera: uma mulher de blusa marrom à esquerda, um homem barbudo de jaqueta de couro no centro e uma mulher loira de chapéu de cowboy e faixa Rainha do à direita, em um evento noturno
Rainha de rodeio conta que é casada com mesmo homem que a irmã gêmea (./Arquivo pessoal)
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A história de um relacionamento a três formado por duas irmãs gêmeas e um agricultor, em Goiás, ganhou novos detalhes. Antes de viverem juntos, Lara Alves Rueda, 35 anos, e Maycon Rueda, 43, namoraram por dois anos. Após o término, Maycon iniciou um relacionamento com Laila, irmã gêmea de Lara, que durou cerca de quatro anos.

A ideia de transformar as relações em um trisal partiu de Laila. Segundo Lara, a princípio ela ficou surpresa com a proposta, mas acabou aceitando. “A Laila falou: ‘Ah, por que a gente não tenta então ficar nós três? Eu gosto muito da minha irmã, eu sei que ela te ama também’. Bem, eu só tive que aceitar”, contou Maycon.

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Hoje, os três vivem juntos há cerca de seis anos em Montividiu, no sudoeste de Goiás. As irmãs não mantêm relação íntima entre si, ambas se relacionam com Maycon. A rotina é organizada em uma casa de dois andares, com Lara no térreo e Laila no piso superior. O agricultor alterna as noites entre os dois pavimentos.

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Além da convivência, Lara e Laila têm filhos com Maycon. O agricultor afirma que, apesar da curiosidade e das críticas, os três vivem bem com a configuração familiar. “A gente dá certo demais da conta, a gente é muito feliz”, declarou.

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