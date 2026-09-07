Antes de show no Rock in Rio, Elton John elogia cantor Jão
Britânico agradeceu por 'lindo cover' de 'Rocket Man' no Instagram
Elton John tem aproveitado as horas antes de subir ao Palco Mundo como headliner do Rock in Rio para acompanhar os fãs brasileiros que se movimentam nas redes sociais. Entre postagens de seguidores com roupas em homenagem ao britânico, o artista notou um vídeo do cantor Jão cantando Rocket Man no piano. “Obrigado por esse lindo cover”, escreveu o ícone no Instagram.
Em frente a uma vista da cidade do Rio de Janeiro, Jão compartilhou o seu cover confirmando que estará na plateia do Rock in Rio nesta segunda-feira, 7. “Oi, Elton John. Não vejo a hora de ouvir essa ao vivo hoje à noite”, escreveu na legenda do vídeo.
John se apresenta no Rock in Rio a partir das 23h. A apresentação será transmitida ao vivo na TV Globo, no Multishow e no Globoplay. A passagem do cantor pelo Brasil deverá marcar a última performance no país, uma vez que ele já encerrou a sua turnê de despedida dos palcos, a Farewell Yellow Brick Road.
Mais cedo, o britânico ainda compartilhou imagens da sua primeira apresentação no Brasil, em 1995. Na época, o cantor passou pelo país com a turnê Made in England Tour. As gravações mostram cenas de um show no Estádio do Flamengo, no Rio de Janeiro, para uma plateia de 40 000 pessoas.