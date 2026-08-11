Antes de ‘Quem Ama Cuida’, Tony Ramos e Isabela Garcia já viveram casal nas telas

Na trama de Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo, Tony Ramos, de 77 anos, e Isabela Garcia, de 59, vivem pai e filha. Nos papéis de Otoniel e Elisa, a dupla representa uma relação marcada por cuidado e cumplicidade no folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, mas a parceria se consolidou anos atrás, quando os atores viveram um casal nas telas.

Em 1979, quando Isabela tinha apenas 12 anos, os dois participaram da novela Pai Herói, escrita por Janete Clair. No drama, a atriz interpretou Ângela, enteada do personagem André Cajarana, vivido por Ramos. Já anos depois, em 1988, eles estrelaram Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi. Na novela, o veterano encarnou o empresário Tonico, enquanto a atriz representava Ana, uma assaltante que entrou em trabalho de parto durante uma fuga policial e se escondeu no carro do mocinho.

Na novela, os dois engataram um relacionamento, depois de o rapaz ter ajudado a criminosa a dar luz ao bebê dentro do próprio veículo, mesmo sendo feito de refém. Apesar do laço que chamou a atenção nas redes sociais recentemente, os dois não terminaram o folhetim juntos.

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