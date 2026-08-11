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Cultura

Antes de ‘Quem Ama Cuida’, Tony Ramos e Isabela Garcia já viveram casal nas telas

Parceria da dupla na televisão nasceu há quase cinco décadas

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 09h48
Um casal de idosos sorrindo para a câmera, a mulher de blusa verde estampada e casaco claro, o homem de camisa listrada e camiseta azul, em frente a uma casa com plantas em vasos
Isabela Garcia e Tony Ramos nos papéis de Elisa e Otoniel (Manoella Mello/TV Globo/Reprodução)
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Na trama de Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo, Tony Ramos, de 77 anos, e Isabela Garcia, de 59, vivem pai e filha. Nos papéis de Otoniel e Elisa, a dupla representa uma relação marcada por cuidado e cumplicidade no folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, mas a parceria se consolidou anos atrás, quando os atores viveram um casal nas telas.

Em 1979, quando Isabela tinha apenas 12 anos, os dois participaram da novela Pai Herói, escrita por Janete Clair. No drama, a atriz interpretou Ângela, enteada do personagem André Cajarana, vivido por Ramos. Já anos depois, em 1988, eles estrelaram Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi. Na novela, o veterano encarnou o empresário Tonico, enquanto a atriz representava Ana, uma assaltante que entrou em trabalho de parto durante uma fuga policial e se escondeu no carro do mocinho.

Na novela, os dois engataram um relacionamento, depois de o rapaz ter ajudado a criminosa a dar luz ao bebê dentro do próprio veículo, mesmo sendo feito de refém. Apesar do laço que chamou a atenção nas redes sociais recentemente, os dois não terminaram o folhetim juntos.

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