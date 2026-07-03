Antes de casamento, Taylor Swift e Travis Kelce realizam doação milionária para caridade

Na última semana, inúmeras especulações ganharam força nas redes sociais a respeito do casamento entre Taylor Swift e Travis Kelce. De acordo com um representante, o casal doou US$ 26 milhões para ao menos 20 instituições de caridade recentemente. A iniciativa seria uma antecipação à cerimônia, que ocorrerá neste fim de semana em Nova York, nos Estados Unidos, segundo a revista Variety.

Apesar de o casal ainda não ter confirmado oficialmente a data do casório, tudo indica que as ações beneficentes fazem parte das comemorações mais recentes da cantora e o jogador de futebol americano. Dentre as instituições beneficiadas, nove são bancos de alimentos, sete são voltadas a programas educacionais, três a hospitais infantis e uma ao combate à crueldade contra animais.

O anúncio divulgado diz: “Esta semana, Travis Kelce e Taylor Swift doaram US$ 26 milhões para instituições de caridade nos Estados Unidos. Entre elas estão as seguintes…”. Além de Nova York, as contribuições também incluem cidades como Los Angeles, Kansas City, Nashville, Cleveland e Reading, na Pensilvânia.

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