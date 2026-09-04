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Cultura

Antes das celebridades, influencers: o que há na área VIP do Rock in Rio

Festival se inicia nesta sexta-feira, 4

Por Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 23h43
Pessoas em um evento noturno sob uma tenda com iluminação rosa vibrante e luminárias de palha penduradas. O ambiente é festivo, com grupos conversando e circulando.
Área VIP se tornou disputado por influenciadores (Giovanna Fraguito/VEJA)
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Dentro do Rock in Rio 2026, além dos palcos e estrelas internacionais, a área VIP virou um espaço extremamente disputado. Antes, era frequentado por muitos atores e celebridades conhecidas nacionalmente da TV, hoje, nesta sexta-feira, 4, ele é ocupado, na sua maioria, por influenciadores.

No total, a área possui três andares e mais de 100 metros corridos, com bares e comidas próprias. No primeiro andar ainda é possível encontrar banheiros e estandes, com brindes exclusivos para esse local.

Quem assina o menu dos lanches e alimentos que estão neste ano é a renomada chef Heaven Delhaye, que possui diversos restaurantes no Rio de Janeiro. Outro destaque é a enorme varanda, com uma vista privilegiada do Palco Mundo.

O acesso à área VIP normalmente é por meio de convites de marcas parceiras do festival. Mas também há como conseguir ingresso pagando. O valor para quem quiser é de 3.300 reais por dia.

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