Antártida: os bastidores da superprodução da Globo com Marina Ruy Barbosa, Lázaro Ramos e mais

Marina Ruy Barbosa, João Vitor Silva, Lázaro Ramos, Leandra Leal, Claudia Jouvin e Bruno Safadi conversaram com VEJA durante o Festival de Cinema de Gramado sobre o longa que narra a história de uma cientista abusada por um homem em uma base de estudos climáticos no meio da Antártida. Sem conseguir identificar seu abusador, a vítima torna todos os homens da base suspeitos.

Confira o Em Cartaz:

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