Anne Rice, escritora de ‘Entrevista com o Vampiro’, morre aos 80 anos

A escritora americana Anne Rice, que escreveu Entrevista com o Vampiro, morreu na noite de sábado, 11, aos 80 anos. A autora de Nova Orleans, que se tornou conhecida por obras de horror que se tornaram populares a partir dos anos 70, sofria as consequências de um derrame.

O filho de Anne, Chrostopher, escreveu um texto de despedida no Facebook: “Trago esta notícia com o coração partido. Anne nos deixa quase dezenove anos depois da morte do meu pai, Stan. A imensidão do nosso luto não deve ser subestimada. O apoio dela como mãe foi inestimável. Ela me ensinou a abraçar meus sonhos, rejeitar o conformismo e enfrentar as vozes obscuras do medo e das incertezas pessoais”, escreveu.

O maior sucesso de Anne, Entrevista com o Vampiro, foi publicado em 1976 e rendeu uma série de outros romances vampirescos. Em 1994, ganhou uma adaptação de sucesso para o cinema, com Brad Pitt e Tom Cruise no elenco.

Desde o fim dos anos 90, Anne vinha sofrendo uma série de problemas de saúde. Entrou em coma em 1998 após uma crise provocada por diabetes.