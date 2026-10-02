Anne Hathaway sem dinheiro? O que está por trás dos cinco filmes da atriz em 2026

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Anne Hathaway estrela seu quinto filme de 2026, “Verity”, desafiando a antiga regra de “descansar a imagem”. A atriz, com 43 anos, se mantém prolífica no show business, acumulando sucessos de bilheteria e provando que a superexposição da era digital exige presença constante para se manter relevante. Ela é uma estrela incansável.

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“Achei que estava na fase diferentona da minha carreira”, confessou Anne Hathaway ao The New York Times em abril, quando promovia o peculiar filme Mother Mary, uma releitura do clássico alemão As Lágrimas Amargas de Petra von Kant situada no universo da música pop. De tão alternativo, o título nem sequer foi lançado comercialmente no Brasil, mas a atriz de 43 anos não tem por que se preocupar. Ela é, afinal, estrela de outros quatro arrasa-quarteirões de 2026: a comédia O Diabo Veste Prada 2, o épico A Odisseia, a aventura de dinossauros O Fim da Rua e, agora, o thriller Verity (Estados Unidos, 2026), em cartaz nos cinemas, adaptação do livro da autora Colleen Hoover.

Em um passado não muito distante, as estrelas do show business alinhavam projetos de forma a dar intervalos razoáveis entre um lançamento e outro — para, assim, descansar a imagem, ou seja, sair do imaginário popular e provocar o anseio por seu próximo trabalho. Bandas e cantores, por exemplo, evitavam lançar dois álbuns no mesmo ano; o mesmo para escritores e seus novos livros; assim como atores eram vistos nas salas de cinema a cada dois ou três anos em média. Na era da exposição virtual demasiada, essa regra perdeu o sentido. Amplificada e sobrecarregada pelas redes sociais, a economia da atenção não permite mais longas pausas sem que uma celebridade corra o risco de ser esquecida.

Neste ano, por exemplo, além de Anne, outros astros hollywoodianos emendaram trabalhos que prometem até bagunçar as premiações do ano que vem. Robert Pattinson está cotado para duas categorias do Oscar: melhor ator e ator coadjuvante, por Primetime e A Odisseia, respectivamente. O épico de Christopher Nolan, aliás, tinha ainda no elenco o casal Tom Holland e Zendaya — dupla também onipresente nas salas em 2026. Ela, principalmente, engatou quatro longas neste ano: Homem-Aranha 4 (com Holland), O Drama e Duna 3 (esses dois com Pattinson). Mas ninguém supera Anne.

Até o momento, a atriz somou 2,5 bilhões de dólares em bilheteria em 2026 — sem contar o que vem por aí com Verity. Na trama, ela é uma escritora paralisada cuidada pelo marido (Josh Hartnett), o qual se envolve com uma ghost writer (Dakota Johnson). Nas cenas, Anne vai da mulher acamada e pálida até o calor sensual dos delírios eróticos da amante do marido. Para 2027, a atriz planeja curtir a licença-maternidade do terceiro filho, mas logo vai emendar a filmagem de mais dois projetos — entre eles, será par de Tom Cruise em Dias de Trovão 2. Uma estrela incansável.

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Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015