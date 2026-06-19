Anne Hathaway anuncia gravidez de seu terceiro filho
Atriz publicou vídeo no Instagram revelando a novidade
“Bebê, eu sou sua”: foi assim que Anne Hathaway, de 43 anos, anunciou que está à espera de seu terceiro filho com o marido, Adam Shulman. Casados desde 2012, os dois já são pais de Jonathan, 10 anos, e Jack, de 6 anos.
Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a atriz anunciou a novidade ao som de Baby I’m Yours, de Barbara Lewis, onde aparece inicialmente cobrindo a barriga. Sorridente, ela revela a gravidez e celebra a gestação. Nos comentários da publicação, diversos famosos deixaram recados de carinho para a artista.
“Radiante!! Parabéns, minha linda Anne. Estou lhe enviando todo o amor do mundo”, escreveu a empresária Donatella Versace. “Tão feliz por você”, disse a cantore Suki Waterhouse. “Meu Deus! Parabéns para vocês! Estou muuuito feliz”, acrescentou Lily Collins.
Somente neste ano, Hathaway já estrelou duas vezes no cinema, com Mother Mary e O Diabo Veste Prada 2. A atriz ainda possui outros projetos previstos para 2026: A Odisseia, em 17 de julho, O Fim da Rua, em 14 de agosto, e Verity, adaptação do best-seller de Colleen Hoover, em 2 de outubro.
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