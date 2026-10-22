Anna Wintour surge em meio ao público do show de Harry Styles

A célebre editora de moda Anna Wintour esteve na plateia durante uma apresentação de Harry Styles no Madison Square Garden, em Nova York, nesta quarta-feira, 21. Registros do momento mostram a jornalista de 76 anos concentrada e com um semblante sério durante o show, contrastando com a animação do público ao redor.

O evento de Harry integra uma sequência maior de 30 apresentações no MSG, parte integrante da turnê Together, Together. Após deixar os Estados Unidos, o músico deve tirar um mês de folga e então partir para a Austrália, onde terá seis shows antes do fim de 2026.

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