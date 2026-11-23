Eliana ganhou um presente de aniversário durante o Em Família deste domingo, 22, mas o “bolo” teve gosto amargo quando se viu o resultado na audiência da TV Globo. A atração não só amargou um recorde negativo como viu Celso Portiolli superar o canal carioca na disputa.

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De acordo com dados prévios do Ibope, entre 16h30 e 17h30, o SBT registrou 6,62 pontos de média, contra 6,47 da Globo. A Record, por sua vez, alcançou 5,05 pontos no mesmo intervalo.

A apresentadora deixou o SBT em 2024, após 15 anos à frente de seu programa dominical na emissora de Silvio Santos. Até agora ainda não conseguiu emplacar uma boa frente diante dos demais programas.