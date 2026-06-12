Anitta sensualiza na abertura da Copa nos Estados Unidos

Anitta brilhou na terceira cerimônia de abertura da Copa do Mundo, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 12. A cantora foi uma das atrações do evento, encantando o público com sua performance, ao lado de Lisa, do Blackpink, e do rapper nigeriano Rema. O look escolhido por Anitta chamou atenção: um conjunto de top e calça brancos, feito de forma exclusiva pela H&M Studio.

A performance começou com uma capa com capuz: fluida, com a energia de um boxeador entrando na arena. Por baixo, o look all-white completo foi revelado — um top branco ajustado com recortes, tiras envolventes e mangas longas em tecido transparente, combinado com chaps oversized e amplos, com detalhes utilitários. Um cinto trabalhado com strass, com correntes alongadas que se estendem pelas laterais das pernas, e um harness de strass combinando completaram o visual.

“Este é um momento muito especial para mim e para a minha carreira. Representar o meu país enquanto o mundo inteiro assiste é algo que me enche de uma sensação incrível de realização. Fazer isso usando um look exclusivo da H&M que é totalmente a minha cara — forte, esportivo, um pouco selvagem — é tudo”, afirma Anitta.

“O mundo inteiro está se reunindo nas próximas semanas, e Anitta é uma das artistas mais eletrizantes do planeta. Vestí-la para um momento tão global foi uma honra e um estímulo criativo enorme. Queríamos capturar tudo o que ela representa: ousadia, liberdade completamente ela mesma. Vê-la entrar em cena com esse look e dominar cada segundo é exatamente o que a H&M Studio representa”, diz Kathrin Deutsch, designer da H&M Studio.

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