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Cultura

Anitta sensualiza na abertura da Copa nos Estados Unidos

Cantora foi uma das atrações da terceira cerimônia de abertura do torneio, realizada em Los Angeles

Por Giovanna Fraguito 12 jun 2026, 20h54 | Atualizado em 12 jun 2026, 21h05
Cantora Anitta com microfone, vestindo top e calça brancos com recortes, no centro de um palco vermelho. Ela está cercada por seis dançarinos, todos de branco, em um estádio lotado. Ao fundo, palmeiras cenográficas e um letreiro dourado com a palavra HOLLY.
Anitta na cerimônia de abertura: sistema de som impecável (Reprodução/Youtube)
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Anitta brilhou na terceira cerimônia de abertura da Copa do Mundo, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 12. A cantora foi uma das atrações do evento, encantando o público com sua performance, ao lado de Lisa, do Blackpink, e do rapper nigeriano Rema. O look escolhido por Anitta chamou atenção: um conjunto de top e calça brancos, feito de forma exclusiva pela H&M Studio.

A performance começou com uma capa com capuz: fluida, com a energia de um boxeador entrando na arena. Por baixo, o look all-white completo foi revelado — um top branco ajustado com recortes, tiras envolventes e mangas longas em tecido transparente, combinado com chaps oversized e amplos, com detalhes utilitários. Um cinto trabalhado com strass, com correntes alongadas que se estendem pelas laterais das pernas, e um harness de strass combinando completaram o visual.

“Este é um momento muito especial para mim e para a minha carreira. Representar o meu país enquanto o mundo inteiro assiste é algo que me enche de uma sensação incrível de realização. Fazer isso usando um look exclusivo da H&M que é totalmente a minha cara — forte, esportivo, um pouco selvagem — é tudo”, afirma Anitta.

“O mundo inteiro está se reunindo nas próximas semanas, e Anitta é uma das artistas mais eletrizantes do planeta. Vestí-la para um momento tão global foi uma honra e um estímulo criativo enorme. Queríamos capturar tudo o que ela representa: ousadia, liberdade completamente ela mesma. Vê-la entrar em cena com esse look e dominar cada segundo é exatamente o que a H&M Studio representa”, diz Kathrin Deutsch, designer da H&M Studio.

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Anitta (H&M/Iude Richele/Divulgação)
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Anitta (H&M/Iude Richele/Divulgação)

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