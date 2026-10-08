Anitta se revolta após anulação de votos de Garotinho: ‘Abuso contra a democracia’
Cantora já havia manifestado preocupação sobre votação para governador no Rio de Janeiro
Anitta se posicionou nesta quinta-feira, 8, contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de anular os votos do terceiro colocado, Anthony Garotinho (Republicanos) na disputa pela cadeira de governador do Rio de Janeiro. “E vamos de mais um abuso contra a democracia! Parabéns, Brasil”, ironizou a cantora nas redes sociais. “Agora os próprios políticos decidem quem ganha as eleições.”
“Nunca pensei que um dia o Garotinho ia votar para a gente e decidir quem governa o Rio”, declarou a artista pelos seus Stories do Instagram.
Na segunda-feira, 5, após Garotinho desistir do recurso para validar sua candidatura, a cantora já havia se manifestado em suas redes sociais. “Pronto, agora que este senhor desistiu de seus votos… como fica a situação dos votos perdidos? Como fica o segundo turno? Vocês vão permitir essa palhaçada ?”, escreveu em seus stories.
Entenda o que está acontecendo na política fluminense
Na segunda-feira, 5, Garotinho desistiu do recurso apresentado ao TSE para tentar validar sua candidatura. Hoje, 8, Douglas Ruas (PL) ficou um passo mais perto de se tornar governador do Rio de Janeiro, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar a anulação dos votos do terceiro colocado, Anthony Garotinho (Republicanos).
Ruas terminou o primeiro turno com 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Paes. Com a anulação de 3,17% dos votos de Garotinho, Ruas ultrapassaria 50% dos votos válidos e pode ser declarado eleito ainda no primeiro turno.
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