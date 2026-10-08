⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Anitta se revolta após anulação de votos de Garotinho: ‘Abuso contra a democracia’

Cantora já havia manifestado preocupação sobre votação para governador no Rio de Janeiro

Por Ana Rita Fernandes 8 out 2026, 16h20
Mulher de cabelos castanhos longos, maquiagem leve e batom nude, usando um vestido azul-turquesa com gola alta e mangas bufantes, além de brincos e colar prateados brilhantes. Ela segura um microfone prateado com a mão direita, com um anel no dedo anelar, e fala com expressão séria. O fundo é um painel digital com cores vibrantes em tons de laranja e verde
Anitta no 'Estrelas da Casa' (Globo/Reprodução)
Continua após publicidade
Anitta se revolta após anulação de votos de Garotinho: ‘Abuso contra a democracia’ Priorize VEJA no Google

Anitta se posicionou nesta quinta-feira, 8, contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de anular os votos do terceiro colocado, Anthony Garotinho (Republicanos) na disputa pela cadeira de governador do Rio de Janeiro. “E vamos de mais um abuso contra a democracia! Parabéns, Brasil”, ironizou a cantora nas redes sociais. “Agora os próprios políticos decidem quem ganha as eleições.”

“Nunca pensei que um dia o Garotinho ia votar para a gente e decidir quem governa o Rio”, declarou a artista pelos seus Stories do Instagram.

Homem de meia-idade, cabelo escuro e óculos redondos, vestindo camisa social azul clara, falando em vídeo. Acima, texto em caixa preta: Nunca pensei que um dia o GAROTINHO ia votar pra gente e decidir quem governa o Rio. Abaixo, texto amarelo: tomar uma decisão super
Story de Anitta sobre as eleições fluminenses. (Reprodução/Instagram) (./Reprodução)
Continua após a publicidade

Na segunda-feira, 5, após Garotinho desistir do recurso para validar sua candidatura, a cantora já havia se manifestado em suas redes sociais. “Pronto, agora que este senhor desistiu de seus votos… como fica a situação dos votos perdidos? Como fica o segundo turno? Vocês vão permitir essa palhaçada ?”, escreveu em seus stories.

 

Siga
Continua após a publicidade
Post de Anitta no Instagram com foto em preto e branco de um homem sorrindo, com texto sobre abuso contra a democracia e a eleição de Douglas Ruas para governador do Rio de Janeiro
Story de Anitta sobre as eleições fluminenses. (Reprodução/Instagram) (./Reprodução)

Entenda o que está acontecendo na política fluminense

Na segunda-feira, 5, Garotinho desistiu do recurso apresentado ao TSE para tentar validar sua candidatura. Hoje, 8, Douglas Ruas (PL) ficou um passo mais perto de se tornar governador do Rio de Janeiro, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar a anulação dos votos do terceiro colocado, Anthony Garotinho (Republicanos).

Ruas terminou o primeiro turno com 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Paes. Com a anulação de 3,17% dos votos de Garotinho, Ruas ultrapassaria 50% dos votos válidos e pode ser declarado eleito ainda no primeiro turno.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Anitta
O Som e a Fúria
Política
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).