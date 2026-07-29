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Cultura

Anitta sacode plataforma de música após estreia de ‘Equilibrivm II’

Parte II do projeto reúne ritmos que vão do samba ao funk

Por Giovanna Fraguito 29 jul 2026, 18h53 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h30
Anitta
 (Reprodução/Divulgação)
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Anitta sacode plataforma de música após estreia de ‘Equilibrivm II’ Priorizar nos meus resultados Google

Anitta lançou, na última quinta-feira, 23, a segunda parte do álbum Equilibrivm, que reúne 17 novas faixas. Após a estreia do álbum, a Deezer registrou um crescimento de 128% nos streams da artista na plataforma.

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O projeto da cantora ressalta as crenças e os ritmos brasileiros, passando por samba, reggae, bossa nova, forró, funk e samba de gafieira. Para a parte II, Anitta trouxe participações de Alceu Valença, Maria Bethânia, Mestrinho, Mart’nália, entre outros.

Confira as 5 músicas mais escutadas de Equilibrivm II na Deezer:

Siga
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Vocês já Sabe
Sal Grosso
Não Me Cutuca

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Feitiço
Eu Não Sou Santa

Já no Spotify, a artista quebrou a barreira dos 10 milhões de streams nas primeiras 24 horas. Ela conseguiu emplacar seis de suas faixas no Top 50 Brasil da plataforma: Você Já Sabe alcançou a 9ª posição, Sal Grosso ficou em 19º, Não Me Cutuca em 21º, Feitiço em 25º, Eu Não Sou Santa em 29º e Ponta do Pé em 46º.

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O lançamento antecede a Equilibrivm Tour, que passa por São Paulo, Niterói, no Rio de Janeiro, Fortaleza, no Ceará, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Salvador.

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TAGS:
Anitta
Gente
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