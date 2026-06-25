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Cultura

Anitta nega apoio a Rodrigo Branco e diz que ele “deve lidar com consequências” do racismo

Cantora é uma das celebridades que já viajou para os parques de diversão da Disney com ajuda do empresário

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 12h15 | Atualizado em 25 jun 2026, 12h17
Anitta; Copa do Mundo; Estados Unidos; México; Canadá
A cantora Anitta (Anitta/Instagram/Reprodução)
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Anitta nega apoio a Rodrigo Branco e diz que ele “deve lidar com consequências” do racismo Priorize VEJA no Google

A cantora Anitta utilizou o Instagram na manhã desta quinta-feira, 25, para negar que tenha oferecido apoio a Rodrigo Branco, empresário condenado por racismo contra a vencedora do BBB20 Thelma Assis.

“Racismo é crime. Quem comete é racista e deve lidar com as consequências de seus atos assim como Rodrigo Branco e tantas outras pessoas famosas, influentes e anônimas que cometeram ou cometem esse crime. Tem lei, pena e justiça. Ponto final. Não tem discussão. Não tem opinião de X ou Y. Nunca passei nem passarei pano pra um amigo que comete algum crime. As relações pessoais e de amizade entre mim e qualquer pessoa jamais vão se sobressair a um ato tão vergonhoso, nojento e criminoso”, escreveu a artista.

Ainda segundo Anitta, sua ausência das redes sociais não deve ser interpretada como apoio a qualquer pessoa “diante de uma coisa tão indiscutível”. Concluindo, pontuou: “Aprender todos os dias é o mínimo que devemos fazer, ninguém tem que receber parabéns por isso e eu tenho essa consciência. Nunca me esquivei de me posicionar sobre as coisas, nunca tive posicionamento seletivo e não seria dessa vez”.

O que Rodrigo Branco disse

Rodrigo Branco publicou um novo vídeo nesta segunda-feira, 22, falando que não pretendia recorrer do caso, que pagou o valor determinado pela Justiça, se desculpou mais uma vez com Thelma e recebeu o apoio de amigos famosos como Deborah Secco e Xuxa Meneghel, entre outros.

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Branco alegou ter evoluído bastante desde o episódio, tendo ajudado causas sociais e virado um aliado na luta antirracista, esperando que o caso sirva de exemplo para outras pessoas.

Na gravação, o empresário e influenciador relembrou que já havia publicado pedidos de desculpas em anos anteriores e afirmou que nunca tentou apagar ou esconder o ocorrido. Segundo ele, a decisão de cumprir a sentença sem contestação faz parte do processo de responsabilização pelos comentários feitos durante uma live no Instagram em 2020, em que conversava com a influenciadora Ju de Paulla e dizia que Thelma e a jornalista Maju Coutinho “só estavam onde estavam por serem negras”.

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O influenciador declarou ainda ter efetuado o pagamento de R$ 76.061,07, valor relacionado à condenação, e disse que os últimos anos foram marcados por aprendizado e participação em iniciativas voltadas à pauta antirracista. Para ele, a reparação não se encerra com uma sentença judicial ou com um pedido público de desculpas, mas exige um compromisso permanente.

Além de mencionar nominalmente Thelma e Maju, Rodrigo também pediu desculpas à influenciadora Ju de Paulla e a todas as pessoas que se sentiram atingidas pelo episódio. O empresário também reforçou que aprendeu muito sobre o valor da amizade vendo os amigos que não o abandonaram mesmo em meio às críticas por ainda o apoiarem. “Nenhum amigo passou a mão na minha cabeça”, avisou ele.

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