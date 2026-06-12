Anitta na Copa 2026: saiba detalhes sobre a apresentação da cantora no evento

Nesta sexta-feira, 12, a cantora Anitta se apresentará na última abertura da Copa do Mundo de 2026, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além da brasileira, se apresentam Katy Perry, Future, LISA, do grupo de K-pop BLACKPINK e Rema. Mais cedo, no Canadá, as apresentações ficam a cargo de Alanis Morrissette e Michael Bublé. Os dois compositores agitam as arquibancadas da disputa ente o time canadense e a seleção da Bósnia e Herzegovina, às 14h30.

As apresentações desta noite se iniciam por volta das 20h30, 90 minutos antes do primeiro jogo da noite entre Estados Unidos e Paraguai. Os shows, bem como as partidas, terão transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay e Sportv e Cazé TV. Juntos, Anitta, LISA e Rema irão performar a música tema da Copa do Mundo, intitulada Goals. A canção carrega influências do afrobeats, do k-pop e do pop latino.

Situada nos três países da América do Norte, a Copa do Mundo teve três diferentes aberturas, cada um em um dos países-sede. A primeira ocorreu no México na última quinta, 11, logo antes da primeira partida entre a seleção do próprio país e o time da África do Sul. Ao lado do cantor nigeriano Burna Boy, Shakira apresentou a música Dai Dai, faixa oficial do Mundial que tem como objetivo levantar 100 milhões de dólares para o Fundo de Educação Fifa Global Citizen. Além da dupla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla se apresentaram.