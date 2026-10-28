Anitta, Maria Bethânia e outros: famosos integram álbum do Carnaval 2027

Há quatro meses do Carnaval, o álbum com as músicas dos sambas-enredos será lançado nesta quinta-feira, 29. Este ano, Anitta, Maria Bethânia e outros artistas integram o disco. As escolas convidaram famosos de diferentes gêneros, uma parte até sem ligação direta com samba, para integrar a produção.

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A cantora de funk Anitta, estreia como rainha de bateria Grande Rio no Carnaval de 2027. Com enredo sobre Oyá, orixá feminino, Daniela Mercury, Alcione, Maria Bethânia e Leci Brandão soltam a voz no samba da Mangueira. Já na Portela, que homenageia Monarco, a escola de Madureira convidou Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Tia Surica e demais membros da Velha Guarda para serem as vozes do samba-enredo.