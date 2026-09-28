Anitta fala sobre pressão estética e admite excesso de procedimentos

Anitta marcou presença no Le Défilé, evento da L’Oréal Paris que abre a Paris Fashion Week. No talk‑show produzido em parceria com a marca, no domingo, 27, a artista falou sobre o início da relação com a beleza e a pressão estética que sentiu desde os primeiros shows. Segundo a cantora, foi após os primeiros sucessos que sua empresária sugeriu intervenções cirúrgicas para que a carreira continuasse em ascensão.

“Nunca tinha pensado em fazer [cirurgias], nunca tinha entrado nesse mérito. A pessoa que estava me guiando na carreira falou: ‘Para você ser cantora e dar certo, tem que ser bonita. Vou te levar para o cirurgião, e a gente vai ver junto o que tem que fazer para você ficar bonita’”, recordou. “Eu ia fazendo as mudanças [no corpo] e aquilo ia abrindo as portas. Me deixou num looping eterno de achar que precisava de algo e ver que, de fato, quando fazia, conseguia muito mais contrato, mais dinheiro”, afirmou.

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