Anitta fala da experiência de cantar na Copa do Mundo

Anitta celebrou a experiência de cantar na abertura da Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 12. A artista brasileira se apresentou no SoFi Stadium, em Los Angeles, ao lado de Lisa e Rema. Juntos, eles cantaram Goals, que é uma das músicas do álbum oficial da Copa.

“Foi incrível! A energia do estádio foi contagiante e indescritível. Fico extremamente feliz e honrada em poder representar nosso país em um evento tão grande. Adorei a homenagem feita por Beats e ter uma camisa 10 só minha. Agora estou pronta para torcer e comemorar” disse Anitta, Head de Inovação e Criatividade de Beats.

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