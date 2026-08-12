Anitta explica por que ficou em silêncio nas eleições

Anitta voltou a falar sobre a pressão que sofreu para se posicionar politicamente durante a eleição presidencial de 2018. Naquele período, a cantora foi alvo de críticas e cobranças por se manter em silêncio diante da disputa eleitoral entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.

“Fui muito apedrejada e atacada por estar em silêncio. Só que, nessa época, eu estava fazendo santo”, contou a artista, se referindo ao período de reclusão ligado ao ritual religioso, que fez com que ela se afastasse do noticiário e das redes sociais.

“Quando a gente faz isso, você fica ali guardadinho por um mês. Você não tem informação de pessoas, ninguém fala para você o que está acontecendo. Você não fica com o telefone na mão. Fica ali em retiro por um mês. Então eu não fazia ideia do que estava acontecendo”, explicou durante participação no Sem Censura.

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