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Cultura

Anitta explica por que ficou em silêncio nas eleições

Cantora lembrou pressão para se posicionar politicamente

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 14h56 | Atualizado em 13 ago 2026, 11h55
Mulher de pele morena clara, cabelos castanhos avermelhados e longos, boca aberta com batom vermelho vibrante, olhar atento para o lado direito, vestindo blusa preta
Anitta (TV/Reprodução)
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Anitta voltou a falar sobre a pressão que sofreu para se posicionar politicamente durante a eleição presidencial de 2018. Naquele período, a cantora foi alvo de críticas e cobranças por se manter em silêncio diante da disputa eleitoral entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.

“Fui muito apedrejada e atacada por estar em silêncio. Só que, nessa época, eu estava fazendo santo”, contou a artista, se referindo ao período de reclusão ligado ao ritual religioso, que fez com que ela se afastasse do noticiário e das redes sociais.

“Quando a gente faz isso, você fica ali guardadinho por um mês. Você não tem informação de pessoas, ninguém fala para você o que está acontecendo. Você não fica com o telefone na mão. Fica ali em retiro por um mês. Então eu não fazia ideia do que estava acontecendo”, explicou durante participação no Sem Censura.

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