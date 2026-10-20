Anitta entrega gambiarra da família para acessar TV a cabo

Anitta passou por uma saia justa ao relembrar uma situação da infância envolvendo o acesso à TV por assinatura. Durante participação no programa de Angélica, no GNT, a cantora tentou encontrar as palavras certas para contar que a família fazia uma gambiarra para assistir aos canais pagos.

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“A gente tinha uma TV a cabo… É… Como é que vou falar… Uma TV a cabo improvisada pela…”, disse. A hesitação entregou a história antes mesmo de ela concluir a frase e provocou risadas no estúdio, incluindo da própria artista.