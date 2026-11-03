Anitta e Mestre Fafá reagem a suposto romance na Grande Rio

Anitta reagiu aos rumores de que estaria envolvida em um romance com Fabrício Machado Lima, o Mestre Fafá, responsável pela bateria da Grande Rio. Os dois foram vistos se despedindo na saída de um evento e ouviram fãs presentes no local gritarem: “Anitta, casa com o Fafá! “. Bem-humorados, tanto a cantora quanto o mestre de bateria caíram na gargalhada.

Solteira após o fim do relacionamento com Danilo Mesquita, Anitta estaria se aproximando de Fafá durante sua passagem pela Tricolor de Caxias, onde atuará como rainha de bateria em 2027. Em um dos ensaios da agremiação, os dois foram vistos de mãos dadas e bastante próximos, aumentando as especulações.

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