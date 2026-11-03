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Cultura

Anitta e Mestre Fafá reagem a suposto romance na Grande Rio

Rainha e Mestre de Bateria estariam se aproximando

Por Flávio Monteiro 3 nov 2026, 16h43 | Atualizado em 3 nov 2026, 17h22
O cantor Mumuzinho, sorridente, usa boné preto virado para trás e camisa branca com listras verde e vermelha nos ombros, ao lado da cantora Anitta, que sorri levemente, com cabelos longos e soltos, maquiagem marcante e um body preto com detalhes vermelhos e bracelete dourado no braço esquerdo
Anitta e Mestre Fafá (Reprodução/Instagram)
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Anitta reagiu aos rumores de que estaria envolvida em um romance com Fabrício Machado Lima, o Mestre Fafá, responsável pela bateria da Grande Rio. Os dois foram vistos se despedindo na saída de um evento e ouviram fãs presentes no local gritarem: “Anitta, casa com o Fafá! “. Bem-humorados, tanto a cantora quanto o mestre de bateria caíram na gargalhada.

Solteira após o fim do relacionamento com Danilo Mesquita, Anitta estaria se aproximando de Fafá durante sua passagem pela Tricolor de Caxias, onde atuará como rainha de bateria em 2027. Em um dos ensaios da agremiação, os dois foram vistos de mãos dadas e bastante próximos, aumentando as especulações.

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