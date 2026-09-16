Anitta é indicada a Álbum do Ano no Grammy Latino 2026; confira a lista
Zeca Veloso, filho de Caetano, concorre na categoria de Artista Revelação
A Academia Latina da Gravação anunciou os indicados ao Grammy Latino 2026 nesta quarta-feira, 16. Anitta concorre em duas categorias com o disco Equilibrivm: Álbum do Ano, a principal da premiação, e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.
Outro brasileiro que ganhou destaque entre os concorrentes é Zeca Veloso. O filho de Caeteno Veloso e Paula Lavigne lançou o primeiro álbum solo, Boas Novas, em novembro de 2025, e concorre na categoria de Melhor Artista Revelação.
Os indicados para as sessenta categorias da premiação refletem os projetos lançados no período entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026. Todas as músicas consideradas devem ser inéditas e conter no mínimo 60% da letra em espanhol, português ou qualquer língua regional nativa.
Edgar Barrera, compositor mexicano, lidera o quadro de indicações deste ano, em dez categorias. Em seguida, Karol G, Rosalía, Ca7riel e Paco Amoroso, e Jorge Drexler, têm sete indicações cada.
Com cerimônia marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, o Grammy Latino entra na fase final da votação a partir de 1º de outubro. Confira a lista de indicados nas principais categorias:
Gravação do Ano
Ha Ha – CA7RIEL & Paco Amoroso
¿Cómo Se Ama? – Jorge Drexler
Dime – Silvana Estrada
O Amor Nos Encontrou – Loulu Gilberto
Coleccionando Heridas – Karol G & Marco Antonio Solís
Femme Fatale – Mon Laferte
Desde Que Te Tengo – Carín León
Niño – Milo J
La Perla – Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia
Alma – Elena Rose
Álbum do Ano
Equilibrivm – Anitta
Free Spirits – CA7RIEL & Paco Amoroso
Taracá – Jorge Drexler
Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
Tropicoqueta – Karol G
Femme Fatale – Mon Laferte
Muda – Carín León
La Vida Era Más Corta – Milo J
¿Dónde Es El After? – Rawayana
Lux (Complete Works) – Rosalía
Canção Do Ano
Coleccionando heridas – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, compositores (Karol G & Marco Antonio Solís)
¿Cómo se ama? – Jorge Drexler & Diego López Crespo “Mauro”, compositores (Jorge Drexler)
Dime – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
Femme fatale – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
Hasta Jesús tuvo un mal día – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso com Sting)
Humano – Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes & Vivir Quintana)
La perla – Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía com Yahritza e Su Esencia)
Mi gran amor – Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana com Becky G)
Nilo – Massimo Giovanardi & Zanna, compositora (Zanna)
Solifican12 – Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)
Melhor Artista Revelação
Delilah
FABIAN
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
ARIA VEGA
Zeca Veloso
Melhor Canção em Língua Portuguesa
Águas de um Mar Azul – Urias
Memórias – Rosalía e Carminho
No Vento de Nós – Criolo, Amaro de Freitas e Dino D’Santiago
Sua Onda – Marisa Monte
Viver e Morrer de Amor na América Latina – Johnny Hooker e Ney Matogroso