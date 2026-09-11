Anitta debocha de participantes ao vivo no ‘Estrelas da Casa’

Após receber críticas de quase todos os participantes do Estrelas da Casa por causa dos seus comentários ácidos em relação às performances que cada um executa ao vivo no programa da TV Globo, Anitta resolveu distribuir deboches na noite desta quinta-feira, 10. Ela passou o programa inteiro dizendo que estava amando todas as apresentações. “Eu não preciso dizer nada, eles já sabem de tudo”, afirmou. A cada nova apresentação, a cantora repetia seu mantra: “Amei, amei, amei”.

No final do programa, Anitta resolveu explicar que as pessoas precisam ter um pouco mais de ouvidos para profissionais que as cercam porque tem muito a ensinar. A cantora também acabou citou profissionais que estão junto com ela e que ajudam na sua carreira e falou que críticas feitas no programa são para poder ajudá-los a se tornar artistas melhores e mais completos. A puxada de orelha serve para os participantes que estão despertando para o ego artístico muito grande antes de se mostrarem completos.

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