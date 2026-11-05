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Cultura

Anitta dá resposta a especulações sobre relação com Danilo Mesquita

Cantora também comentou rumores relacionados a Mestre Fafá e Ludmilla

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 11h35 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h51
Montagem com duas fotos: à esquerda, Anitta com cabelo castanho, batom vermelho e gargantilha brilhante; à direita, o ator André Luiz Frambach, sem camisa, com barba e cabelo molhado, em cenário de natureza
Anitta e Danilo Mesquita (Divulgação/Instagram/Reprodução)
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Anitta dá resposta a especulações sobre relação com Danilo Mesquita Priorize VEJA no Google

Anitta comentou os rumores envolvendo sua vida amorosa e Danilo Mesquista. As especulações de um envolvimento entre os dois ganharam força após serem flagrados juntos em diferentes ocasiões nos últimos meses, o que despertou a curiosidade dos fãs. O assunto ganhou ainda mais força diante dos boatos recentes sobre um eventual término.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Eu entendo a curiosidade das pessoas, mas decidi não falar mais sobre esse assunto porque tem muita coisa legal acontecendo na minha carreira. Então, eu prefiro não falar sobre esse assunto, que eu vou continuar não falando, acho que por bastante tempo. É uma decisão que até fez bem pra minha vida, de manter minha vida pessoal no privado”, declarou ao programa TV Fama.

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Na última terça-feira, 3, durante lançamento da novela Lá na minha terra, da TV Globo, Danilo se esquivou das perguntas sobre o affair. “Vocês sabem que eu não falo de vida pessoal. Se quiserem saber sobre meu trabalho, eu falo tudo”, disse o ator à coluna GENTE, exibindo um sorriso amarelado.

Na entrevista, Anitta também foi questionada sobre os comentários de que estaria vivendo um romance com Mestre Fafá, responsável pela bateria da Grande Rio. Com bom-humor, ela negou qualquer envolvimento amoroso com o músico. “Gente, pelo amor de Deus, é claro que não. Meu Deus, a gente nunca nem teve esse tipo de conversa que não tem a ver com isso aqui”, afirmou a cantora, brincando com os rumores envolvendo outras mulheres que passaram pela escola de samba, como Paolla Oliveira: “Todo mundo tá pegando ele, meu Deus do céu. Esse rapaz já rodou por aí, mais que eu, babado”.

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Outro assunto abordado foi a possível reaproximação com Ludmilla. Após anos afastadas, as duas voltaram a ser alvo de rumores sobre uma reconciliação e até uma possível parceria musical. Anitta, no entanto, afirmou que não acompanha as especulações. “Gente, eu não vi nada do que tá saindo aí. Não sou responsável pelo que as pessoas falam, eu sou responsável pelo que eu falo”, respondeu. As cantoras se afastaram publicamente em 2019, após um desentendimento nos bastidores de uma música.

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