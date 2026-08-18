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Cultura

Anitta concorre ao VMA 2026: confira a lista completa de indicados

Cantora já disputou o prêmio cinco vezes no passado, três das quais saiu com o troféu em mãos

Por Ana Rita Fernandes 18 ago 2026, 16h15 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h35
Anitta com sua fantasia para o Bloco da Anitta em São Luís, Maranhão
Anitta com sua fantasia para o Bloco da Anitta  (Reprodução/@anitta/Instagram)
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Anitta concorre ao VMA 2026: confira a lista completa de indicados Priorizar nos meus resultados Google

Os indicados à premiação musical MTV Video Music Awards 2026 (VMA) foram anunciados nesta terça-feira, 18. Entre a lista de indicados, está o nome de Anitta, que concorre na categoria de Melhor Música Latina por uma parceria com Shakira.

A música que pode levar à vitória da brasileira é Choka Choka, faixa de seu último álbum Equilibrivm, lançado em abril deste ano. Junto a ela, grandes nomes da música latina como Bad Bunny, Fuerza Regida, KAROL G, Rosalía e Ryan Castro brigam pelo prêmio.

O nome de Shakira ainda aparece em mais de uma indicação nessa mesma categoria. Além de estar na disputa pela colaboração com Anitta, a cantora também concorre ao prêmio com Dai Dai, colaboração com Burna Boy e música oficial da Copa do Mundo FIFA de 2026.

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Entre os principais destaques dessa edição está Madonna, que lidera a lista com 11 nomeações. Taylor Swift aparece logo atrás, disputando a premiação em nove categorias, enquanto Ariana Grande e Sabrina Carpenter também se destacam, com sete nomeações cada.

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Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia, que acontece no dia 27 de setembro, a partir das 20h30. No Brasil, a transmissão fica a cargo do canal fechado MTV e do streaming Paramount+.

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Veja todos os indicados aos VMA 2026:

Vídeo do Ano
Ariana Grande — hate that i made you love me
Bruno Mars — I Just Might
GENER8ION — STORM starring Yung Lean
Madonna — Confessions II – The Film
Sabrina Carpenter — Tears

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Taylor Swift — The Fate of Ophelia

Artista do Ano
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna
Morgan Wallen

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Sabrina Carpenter
Taylor Swift

Música do Ano
BTS — SWIM
Ella Langley — Choosin’ Texas
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna e REI AMI — Golden

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Madonna & Sabrina Carpenter — Bring Your Love
Olivia Dean — Man I Need
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
RAYE — Where Is My Husband!

Melhor Artista Revelação
Bella Kay
CORTIS
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro
Stella Lefty

Melhor Colaboração
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice — Chains & Whips
French Montana x Max B — Ever Since U Left Me
Madonna & Sabrina Carpenter — Bring Your Love
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
Shakira & Burna Boy — Dai Dai
Teyana Taylor & Lucky Daye — Hard Part

Melhor Pop
Ariana Grande — hate that i made you love me
Charli xcx — SS26
LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Olivia Rodrigo — drop dead
Sabrina Carpenter — House Tour
Tate McRae — Nobody’s Girl
Taylor Swift — The Fate of Ophelia

Melhor Hip-Hop
Cardi B feat. Kehlani — Safe
Don Toliver — E85
Drake — Janice STFU
Megan Thee Stallion — LOVER GIRL
Travis Scott — DUMBO
Tyler, The Creator — SUGAR ON MY TONGUE

Melhor R&B
Bruno Mars — I Just Might
Chris Brown — It Depends/Obvious
Dave & Tems — Raindance
Justin Bieber — YUKON
Kehlani — Folded
Mariah the Scientist & Kali Uchis — Is It a Crime

Melhor Alternativo
Geese — Taxes
mgk & Fred Durst — FIX UR FACE
Noah Kahan — The Great Divide
Olivia Rodrigo — the cure
SOMBR — Homewrecker
Tame Impala — Dracula
twenty one pilots — Drag Path

Melhor Dance
Bebe Rexha & Faithless — New Religion
Harry Styles — Aperture
Lady Gaga & Doechii — RUNAWAY
Madonna — Confessions II – The Film
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
Slayyyter — DANCE…
Tate McRae — Nobody’s Girl

Melhor Latino
Anitta & Shakira — Choka Choka
Bad Bunny — NUEVAYoL
Fuerza Regida — TU SANCHO
KAROL G — Papasito
Rosalía feat. Yahritza Y Su Esencia — La Perla
Ryan Castro, Kapo & GANGSTA — LA VILLA
Shakira & Burna Boy — Dai Dai

Melhor K-Pop
BLACKPINK — JUMP
BTS — SWIM
CORTIS — REDRED
KATSEYE — PINKY UP
LE SSERAFIM feat. j-hope — SPAGHETTI
LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Melhor Country
Ella Langley — Choosin’ Texas
Kacey Musgraves — Dry Spell
Lainey Wilson — Somewhere Over Laredo
Luke Combs — Back in the Saddle
Shaboozey — Cowgirl
Stella Lefty — Boston
Tucker Wetmore — Brunette

Melhor Direção
Ariana Grande — hate that i made you love me
Bruno Mars — I Just Might
GENER8ION — STORM starring Yung Lean
Madonna — Confessions II – The Film
Sabrina Carpenter — House Tour
Taylor Swift — Opalite

Melhor Direção de Arte
Charli xcx — SS26
Lady Gaga & Doechii — RUNAWAY
Madonna — Confessions II – The Film
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
SOMBR — My Body Isn’t Ready
Taylor Swift — The Fate of Ophelia

Melhor Fotografia
A$AP Rocky — PUNK ROCKY
Ariana Grande — hate that i made you love me
LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Madonna — Confessions II – The Film
Shaboozey — Cowgirl
Taylor Swift — The Fate of Ophelia

Melhor Edição
Ariana Grande — hate that i made you love me
Bruno Mars — I Just Might
LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Madonna — Confessions II – The Film
Sabrina Carpenter — House Tour
Taylor Swift — The Fate of Ophelia

Melhor Coreografia
GENER8ION — STORM starring Yung Lean
Harry Styles — Dance No More
KATSEYE — PINKY UP
Madonna — Confessions II – The Film
Tate McRae — Nobody’s Girl
Taylor Swift — The Fate of Ophelia

Melhores Efeitos Visuais
Ariana Grande — hate that i made you love me
JISOO X ZAYN — Eyes Closed
Madonna — Confessions II – The Film
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
RAYE feat. Hans Zimmer — Click Clack Symphony
Taylor Swift — The Fate of Ophelia

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TAGS:
Anitta
Ariana Grande
Madonna
Música
O Som e a Fúria
Prêmios Musicais
Shakira
Taylor Swift
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