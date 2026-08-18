Anitta concorre ao VMA 2026: confira a lista completa de indicados
Cantora já disputou o prêmio cinco vezes no passado, três das quais saiu com o troféu em mãos
Os indicados à premiação musical MTV Video Music Awards 2026 (VMA) foram anunciados nesta terça-feira, 18. Entre a lista de indicados, está o nome de Anitta, que concorre na categoria de Melhor Música Latina por uma parceria com Shakira.
A música que pode levar à vitória da brasileira é Choka Choka, faixa de seu último álbum Equilibrivm, lançado em abril deste ano. Junto a ela, grandes nomes da música latina como Bad Bunny, Fuerza Regida, KAROL G, Rosalía e Ryan Castro brigam pelo prêmio.
O nome de Shakira ainda aparece em mais de uma indicação nessa mesma categoria. Além de estar na disputa pela colaboração com Anitta, a cantora também concorre ao prêmio com Dai Dai, colaboração com Burna Boy e música oficial da Copa do Mundo FIFA de 2026.
Entre os principais destaques dessa edição está Madonna, que lidera a lista com 11 nomeações. Taylor Swift aparece logo atrás, disputando a premiação em nove categorias, enquanto Ariana Grande e Sabrina Carpenter também se destacam, com sete nomeações cada.
Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia, que acontece no dia 27 de setembro, a partir das 20h30. No Brasil, a transmissão fica a cargo do canal fechado MTV e do streaming Paramount+.
Veja todos os indicados aos VMA 2026:
Vídeo do Ano
Ariana Grande — hate that i made you love me
Bruno Mars — I Just Might
GENER8ION — STORM starring Yung Lean
Madonna — Confessions II – The Film
Sabrina Carpenter — Tears
Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Artista do Ano
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Música do Ano
BTS — SWIM
Ella Langley — Choosin’ Texas
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna e REI AMI — Golden
Madonna & Sabrina Carpenter — Bring Your Love
Olivia Dean — Man I Need
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
RAYE — Where Is My Husband!
Melhor Artista Revelação
Bella Kay
CORTIS
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro
Stella Lefty
Melhor Colaboração
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice — Chains & Whips
French Montana x Max B — Ever Since U Left Me
Madonna & Sabrina Carpenter — Bring Your Love
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
Shakira & Burna Boy — Dai Dai
Teyana Taylor & Lucky Daye — Hard Part
Melhor Pop
Ariana Grande — hate that i made you love me
Charli xcx — SS26
LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Olivia Rodrigo — drop dead
Sabrina Carpenter — House Tour
Tate McRae — Nobody’s Girl
Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Melhor Hip-Hop
Cardi B feat. Kehlani — Safe
Don Toliver — E85
Drake — Janice STFU
Megan Thee Stallion — LOVER GIRL
Travis Scott — DUMBO
Tyler, The Creator — SUGAR ON MY TONGUE
Melhor R&B
Bruno Mars — I Just Might
Chris Brown — It Depends/Obvious
Dave & Tems — Raindance
Justin Bieber — YUKON
Kehlani — Folded
Mariah the Scientist & Kali Uchis — Is It a Crime
Melhor Alternativo
Geese — Taxes
mgk & Fred Durst — FIX UR FACE
Noah Kahan — The Great Divide
Olivia Rodrigo — the cure
SOMBR — Homewrecker
Tame Impala — Dracula
twenty one pilots — Drag Path
Melhor Dance
Bebe Rexha & Faithless — New Religion
Harry Styles — Aperture
Lady Gaga & Doechii — RUNAWAY
Madonna — Confessions II – The Film
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
Slayyyter — DANCE…
Tate McRae — Nobody’s Girl
Melhor Latino
Anitta & Shakira — Choka Choka
Bad Bunny — NUEVAYoL
Fuerza Regida — TU SANCHO
KAROL G — Papasito
Rosalía feat. Yahritza Y Su Esencia — La Perla
Ryan Castro, Kapo & GANGSTA — LA VILLA
Shakira & Burna Boy — Dai Dai
Melhor K-Pop
BLACKPINK — JUMP
BTS — SWIM
CORTIS — REDRED
KATSEYE — PINKY UP
LE SSERAFIM feat. j-hope — SPAGHETTI
LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Melhor Country
Ella Langley — Choosin’ Texas
Kacey Musgraves — Dry Spell
Lainey Wilson — Somewhere Over Laredo
Luke Combs — Back in the Saddle
Shaboozey — Cowgirl
Stella Lefty — Boston
Tucker Wetmore — Brunette
Melhor Direção
Ariana Grande — hate that i made you love me
Bruno Mars — I Just Might
GENER8ION — STORM starring Yung Lean
Madonna — Confessions II – The Film
Sabrina Carpenter — House Tour
Taylor Swift — Opalite
Melhor Direção de Arte
Charli xcx — SS26
Lady Gaga & Doechii — RUNAWAY
Madonna — Confessions II – The Film
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
SOMBR — My Body Isn’t Ready
Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Melhor Fotografia
A$AP Rocky — PUNK ROCKY
Ariana Grande — hate that i made you love me
LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Madonna — Confessions II – The Film
Shaboozey — Cowgirl
Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Melhor Edição
Ariana Grande — hate that i made you love me
Bruno Mars — I Just Might
LISA — Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Madonna — Confessions II – The Film
Sabrina Carpenter — House Tour
Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Melhor Coreografia
GENER8ION — STORM starring Yung Lean
Harry Styles — Dance No More
KATSEYE — PINKY UP
Madonna — Confessions II – The Film
Tate McRae — Nobody’s Girl
Taylor Swift — The Fate of Ophelia
Melhores Efeitos Visuais
Ariana Grande — hate that i made you love me
JISOO X ZAYN — Eyes Closed
Madonna — Confessions II – The Film
PinkPantheress — Stateside + Zara Larsson
RAYE feat. Hans Zimmer — Click Clack Symphony
Taylor Swift — The Fate of Ophelia
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