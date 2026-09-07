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Cultura

Anitta comete sucessão de erros na chegada ao posto de rainha da Grande Rio

Cantora vai desfilar na escola de samba no Carnaval de 2027

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 15h57 | Atualizado em 7 set 2026, 16h01
Cantora Anitta com maquiagem brilhante sob os olhos, batom vermelho e um cocar de pedras prateadas e plumas vermelhas, olhando para frente com a boca entreaberta
Anitta como rainha de bateria da Grande Rio (Instagram/Reprodução)
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Anitta comete sucessão de erros na chegada ao posto de rainha da Grande Rio Priorizar nos meus resultados Google

Anitta mal chegou ao posto de rainha de bateria da Grande Rio e já conseguiu cometer uma série de erros no meio carnavalesco. A começar pela saia-justa com a Mocidade Independente de Padre Miguel, escola pela qual desfilou como musa em 2016. Ao explicar a escolha em uma entrevista, a cantora afirmou que o enredo da agremiação “não tinha tanto a ver” com ela e classificou a Mocidade como uma escola mais tradicional. A declaração soa, no mínimo, curiosa.

A Mocidade, afinal, está longe de ser uma escola contrária à inovação ou à presença de celebridades. A agremiação de Padre Miguel, por exemplo, foi uma das primeiras a transformar famosas em rainhas de bateria, abrindo espaço para nomes como Monique Evans, Elza Soares e outras personalidades que ajudaram a consolidar o posto.

Outro comentário que chama atenção é quando a cantora diz que a Grande Rio respeita a sua agenda. O raciocínio parece invertido, já que, ao aceitar um posto em uma escola de samba, a celebridade é quem passa a integrar a rotina e as necessidades da agremiação — principalmente de uma comunidade que trabalha o ano inteiro para colocar seu Carnaval na Sapucaí.

Anitta ainda afirmou que o convite da Grande Rio veio pelo amigo David Brazil e que o enredo sobre fé e ancestralidade parece “feito sob medida” para seu álbum. A escolha pode perfeitamente fazer sentido para a cantora. O que parece menos razoável é tratar a Mocidade como uma escola tradicional demais para ela e a Grande Rio como uma agremiação mais alinhada às suas conveniências.

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O anúncio de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027 foi feito neste domingo, 6. A artista vai ocupar o lugar deixado por Virgínia Fonseca, em agosto.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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Anitta
Carnaval
Gente
Grande Rio
Mocidade Independente de Padre Miguel
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