Anitta alfineta TV Globo na final do ‘Estrelas da Casa’

Anitta voltou a provocar a TV Globo durante a final da terceira temporada do Estrelas da Casa, exibida nesta quinta-feira, 24. A cantora lembrou que o formato do reality mudou ao longo da temporada graças a uma dica dela e ainda criticou os nomes escolhidos pelos grupos que disputaram o título. “Quero aproveitar que fiquei uma semana sem vir para dar uma alfinetada na Rede Globo. Lembra, Rede Globo? Que a ideia inicial era ser só grupos de homens e mulheres? Aí alguém teve a ideia de fazer [grupos] mistos. Palmas para esse alguém? A gente não sabe quem foi, mas quem quer que tenha sido a pessoa que teve essa ideia de misturar homens e mulheres arrasou”, disse.

Ao comentar o nome do grupo de pagode, ela afirmou: “Esse nome ‘Simples Detalhe’, não é o melhor nome. A gente pode depois até conversar, e ajudo. Mas o ‘simples’ já me deixa mais ‘borocoxó’, podia ser algo mais ‘uau'”. Para o grupo de pop, Anitta manteve o tom. “O nome também, vamos trabalhar no nome gente? ‘Lúmina’ também foi triste. Porque o nome é uma coisa difícil de escolher. Lumina, lámina, lemina, ficou uma coisa confusa. Então, a gente podia trabalhar nisso”.

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