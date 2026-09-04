Anitta alfineta Belo ao vivo e causa saia-justa no ‘Estrelas da Casa’

Anitta protagonizou um momento de saia-justa com Belo durante o Estrelas da Casa, da Globo, exibido nesta quinta-feira, 3. Em uma dinâmica de eliminação, o cantor anunciou que salvaria os homens da berlinda e pediu a opinião da cantora, que atua como conselheira no reality, dizendo que deixaria “uma batata quente” nas suas mãos.

“Eu sei por que você vai salvar os homens. Arrasa, Belo”, disparou Anitta, em tom irônico. Diante da provocação, o pagodeiro respondeu: “Não é isso, você não sabe por que eu vou salvar os homens. Então vou salvar as mulheres”.

A situação ainda rendeu uma brincadeira de Junior Lima, que afirmou que Belo ganharia “um sorriso no corredor”, em referência a um conselho dado anteriormente por Anitta aos participantes. A artista havia explicado que, no meio artístico, é preciso aprender a conviver até com quem não se gosta.

“Você acha que a gente gosta de todo mundo? Não. Mas a gente ri, porque a gente precisa fazer isso para sobreviver”, afirmou. Em seguida, brincou que os sorrisos que dá aos dois mentores não são necessariamente espontâneos: “Vocês acham que eu fico rindo para o Junior e Belo assim, de graça?”.

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Belo entrou na brincadeira. “Eu faço parte da família dela”, comentou. Ao final, Anitta assumiu a responsabilidade por salvar as mulheres, enquanto o cantor ficou encarregado dos homens.

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