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Cultura

Angelina Jolie se desfaz de mansão histórica por R$ 128 milhões

Atriz se mudou após divórcio de Brad Pitt

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 13h58
TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 07: Angelina Jolie attends the premiere of "Couture" during the 2025 Toronto International Film Festival at Princess of Wales Theatre on September 07, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Cindy Ord/Getty Images)
Angelina Jolie em Toronto (Cindy Org/Getty Images)
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Angelina Jolie se desfaz de mansão histórica por R$ 128 milhões Priorizar nos meus resultados Google

Angelina Jolie vendeu a mansão histórica onde viveu com os filhos em Los Angeles, nos Estados Unidos, por 24,75 milhões de dólares, cerca de 128 milhões de reais na cotação atual. A negociação foi concluída na quinta-feira, 24, após aproximadamente quatro meses no mercado, segundo a revista People.

Localizada no bairro de Los Feliz, a propriedade foi colocada à venda em maio por quase 30 milhões de dólares, aproximadamente 155 milhões de reais. Jolie havia comprado o imóvel em 2017 por 24,5 milhões de dólares, pouco depois de iniciar o processo de divórcio de Brad Pitt.

A mansão tem uma história ligada à Era de Ouro de Hollywood. Construída em 1913, a casa foi adquirida em 1916 pelo cineasta Cecil B. DeMille, um dos nomes importantes da história do cinema americano. Anos depois, ele comprou a residência vizinha, que havia pertencido a Charlie Chaplin, e conectou os dois imóveis. O terreno ocupa cerca de dois acres e a residência principal tem aproximadamente 11 mil metros quadrados, com seis quartos e dez banheiros. O complexo ainda conta com academia, biblioteca, adega, casa de hóspedes, piscina, casa de chá, garagem com posto de segurança e até uma casa na árvore escondida.

Mansão branca de dois andares com telhado de telhas, cercada por árvores frondosas e gramado verde. A entrada principal tem colunas e está coberta por hera, com uma luz acesa. O céu ao fundo apresenta tons rosados de entardecer
Mansão de Angelina Jolie em Los Angeles (Andrew Damasco/Divulgação)
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O imóvel também oferece vista para as Hollywood Hills e o Observatório Griffith, além de jardins e árvores centenárias. Antes da compra por Jolie, a mansão passou por uma restauração que durou seis anos. A venda acontece após Jolie manifestar o desejo de deixar Los Angeles quando os filhos mais novos completassem 18 anos. Os gêmeos Knox e Vivienne atingiram a maioridade em julho deste ano. A atriz já havia dito que pretendia passar mais tempo no Camboja e visitar familiares que vivem em diferentes partes do mundo. O comprador da mansão não foi identificado publicamente.

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