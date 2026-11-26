Angelina Jolie e Brad Pitt encerram mais um capítulo da batalha judicial
Atores se divorciaram oficialmente em 2024
Uma década após o início da separação, Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo extrajudicial para encerrar a disputa judicial envolvendo a vinícola francesa Château Miraval. O entendimento foi anunciado na quarta-feira, 25, por meio de um comunicado conjunto divulgado pelos representantes dos atores.
“Chegamos a um acordo fora dos tribunais, no melhor interesse de nossa família, e não faremos outros comentários”, afirmaram. Os termos do acordo não foram divulgados.
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A batalha judicial começou em 2022, quando Pitt processou a ex-mulher após ela vender sua participação de 50% na propriedade ao grupo vinícola Tenute del Mondo. O ator alegava que os dois tinham um acordo segundo o qual nenhuma das partes poderia negociar sua participação sem o consentimento da outra. Jolie contestou a existência de tal compromisso.
O caso ganhou proporções maiores quando a atriz apresentou documentos judiciais nos quais relatou um episódio de violência durante um voo particular, em 2016, envolvendo Pitt e os filhos do casal. Ela também acusou o ator de tentar impor um acordo de confidencialidade durante as negociações comerciais. Pitt negou as acusações. O FBI investigou o episódio, mas não houve apresentação de acusações criminais.
Jolie pediu o divórcio em setembro de 2016, e a separação foi oficializada judicialmente no fim de 2024. Juntos, os artistas têm seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne. Desde a separação dos pais, quatro dos seis filhos deixaram de usar o sobrenome de Pitt.