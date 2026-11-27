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No último episódio da temporada de seu programa no GNT, Angélica se emocionou ao celebrar o aniversário adiantado com recado apaixonado de Luciano Huck, bolo no palco e a visita surpresa da filha caçula, Eva, e da cadela da família. Confira os detalhes e a reação da apresentadora.

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Angélica, 52, foi surpreendida pelo marido, Luciano Huck, durante o último episódio da temporada do Angélica Ao Vivo, exibido nesta quinta-feira, 26, no GNT. Às vésperas de completar 53 anos, na próxima segunda-feira, 30, a apresentadora recebeu uma declaração de amor do marido por meio de uma mensagem de áudio. “Segunda-feira é seu aniversário. Te amo tanto, cara! Tão bom ter você na minha vida, sou privilegiado por você ter me escolhido”, disse Luciano.

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Na sequência, André Marques entrou no palco com um bolo, enquanto Aline Wirley cantou parabéns. Angélica não conteve as lágrimas ao receber a visita da filha caçula, Eva, 14, acompanhada de Gringa, a cachorra da família, que está passando por um tratamento de saúde desde agosto.

A apresentadora aproveitou o encerramento da temporada para agradecer ao público e comentou a desenvoltura da filha, que estreou no teatro musical no último fim de semana, na montagem de O Som da Música. “Sou muito feliz aqui, sou muito feliz no palco… E vejo que minha filha também é, fico até preocupada”, disse, aos risos.

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