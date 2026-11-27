Angélica se emociona com surpresa de aniversário de Luciano Huck
Prestes a completar 53 anos, apresentadora recebeu homenagem no encerramento de seu programa no GNT
Angélica, 52, foi surpreendida pelo marido, Luciano Huck, durante o último episódio da temporada do Angélica Ao Vivo, exibido nesta quinta-feira, 26, no GNT. Às vésperas de completar 53 anos, na próxima segunda-feira, 30, a apresentadora recebeu uma declaração de amor do marido por meio de uma mensagem de áudio. “Segunda-feira é seu aniversário. Te amo tanto, cara! Tão bom ter você na minha vida, sou privilegiado por você ter me escolhido”, disse Luciano.
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Na sequência, André Marques entrou no palco com um bolo, enquanto Aline Wirley cantou parabéns. Angélica não conteve as lágrimas ao receber a visita da filha caçula, Eva, 14, acompanhada de Gringa, a cachorra da família, que está passando por um tratamento de saúde desde agosto.
A apresentadora aproveitou o encerramento da temporada para agradecer ao público e comentou a desenvoltura da filha, que estreou no teatro musical no último fim de semana, na montagem de O Som da Música. “Sou muito feliz aqui, sou muito feliz no palco… E vejo que minha filha também é, fico até preocupada”, disse, aos risos.