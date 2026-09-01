Angélica expõe momento delicado após diagnóstico de cachorra

Angélica expôs que viveu uma semana difícil após Gringa, cachorra da família, receber um diagnóstico médico delicado. A apresentadora compartilhou um desabafo nas redes sociais e contou que o período foi marcado por preocupação, mas também por gratidão pelo cuidado recebido pela pet.

“A semana que passou foi uma semana difícil. De muita tristeza, angústia, dúvidas e medo… mas também de muita gratidão e, acima de tudo, muito amor”, escreveu. Na publicação, Angélica destacou a relação com Gringa, a quem chamou de sua “companheira e melhor amiga”, afirmou: “Gratidão aos anjos que nos ajudaram a atravessar tudo isso de uma forma mais leve, acolhedora e digna”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A apresentadora também agradeceu aos profissionais responsáveis pelo atendimento da cadela, incluindo médicos, anestesistas, enfermeiros e um cardiologista veterinário. “Obrigada por cada cuidado, por cada gesto de carinho e por tudo que fizeram pela nossa menina”, declarou.

Continua após a publicidade

Gringa é da raça Golden Doodle. Angélica não revelou qual foi a doença diagnosticada, mas afirmou que a família permanece ao lado da cachorra durante o tratamento. “Agora seguimos aqui, lutando pela nossa Gringa, cercados de amor, esperança e muita fé. E que essa nova semana seja mais leve, mais bonita e muito abençoada para todos nós”, completou.