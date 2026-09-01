Angélica expõe momento delicado após diagnóstico de cachorra
Apresentadora fez um desabafo sobre saúde de Gringa
Angélica expôs que viveu uma semana difícil após Gringa, cachorra da família, receber um diagnóstico médico delicado. A apresentadora compartilhou um desabafo nas redes sociais e contou que o período foi marcado por preocupação, mas também por gratidão pelo cuidado recebido pela pet.
“A semana que passou foi uma semana difícil. De muita tristeza, angústia, dúvidas e medo… mas também de muita gratidão e, acima de tudo, muito amor”, escreveu. Na publicação, Angélica destacou a relação com Gringa, a quem chamou de sua “companheira e melhor amiga”, afirmou: “Gratidão aos anjos que nos ajudaram a atravessar tudo isso de uma forma mais leve, acolhedora e digna”.
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A apresentadora também agradeceu aos profissionais responsáveis pelo atendimento da cadela, incluindo médicos, anestesistas, enfermeiros e um cardiologista veterinário. “Obrigada por cada cuidado, por cada gesto de carinho e por tudo que fizeram pela nossa menina”, declarou.
Gringa é da raça Golden Doodle. Angélica não revelou qual foi a doença diagnosticada, mas afirmou que a família permanece ao lado da cachorra durante o tratamento. “Agora seguimos aqui, lutando pela nossa Gringa, cercados de amor, esperança e muita fé. E que essa nova semana seja mais leve, mais bonita e muito abençoada para todos nós”, completou.