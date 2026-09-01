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Cultura

Angélica expõe momento delicado após diagnóstico de cachorra

Apresentadora fez um desabafo sobre saúde de Gringa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 15h36 | Atualizado em 1 set 2026, 15h38
Mulher de cabelos loiros e olhos claros sorri levemente, abraçando um cachorro de pelo marrom avermelhado e encaracolado, que a olha com carinho
Angélica com a cachorra, Gringa (Instagram/Reprodução)
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Angélica expõe momento delicado após diagnóstico de cachorra Priorizar nos meus resultados Google

Angélica expôs que viveu uma semana difícil após Gringa, cachorra da família, receber um diagnóstico médico delicado. A apresentadora compartilhou um desabafo nas redes sociais e contou que o período foi marcado por preocupação, mas também por gratidão pelo cuidado recebido pela pet.

“A semana que passou foi uma semana difícil. De muita tristeza, angústia, dúvidas e medo… mas também de muita gratidão e, acima de tudo, muito amor”, escreveu. Na publicação, Angélica destacou a relação com Gringa, a quem chamou de sua “companheira e melhor amiga”, afirmou: “Gratidão aos anjos que nos ajudaram a atravessar tudo isso de uma forma mais leve, acolhedora e digna”.

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A apresentadora também agradeceu aos profissionais responsáveis pelo atendimento da cadela, incluindo médicos, anestesistas, enfermeiros e um cardiologista veterinário. “Obrigada por cada cuidado, por cada gesto de carinho e por tudo que fizeram pela nossa menina”, declarou.

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Gringa é da raça Golden Doodle. Angélica não revelou qual foi a doença diagnosticada, mas afirmou que a família permanece ao lado da cachorra durante o tratamento. “Agora seguimos aqui, lutando pela nossa Gringa, cercados de amor, esperança e muita fé. E que essa nova semana seja mais leve, mais bonita e muito abençoada para todos nós”, completou.

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