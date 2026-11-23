A estreia de Eva, filha de Angélica e Luciano Huck, como atriz foi marcada por uma sequência de declarações emocionadas nas redes sociais. Aos 14 anos, a adolescente integrou o elenco do musical O Som da Música, releitura do clássico A Noviça Rebelde, e se apresentou no último sábado, 21, no Rio de Janeiro. Orgulhosos, os pais compartilharam registros da apresentação e receberam uma resposta carinhosa da escola de dança Petite Danse, responsável pela produção.

Caracterizada como freira, Eva cantou Dó Ré Mi, um dos números mais conhecidos da produção. A apresentação foi acompanhada por Angélica, Luciano e pelos irmãos da adolescente, Joaquim, de 21 anos, e Benício, de 19.

O que Angélica escreveu sobre a estreia da filha?

Em uma publicação nas redes sociais, Angélica celebrou a conquista e destacou a emoção de acompanhar a filha no palco. “Não cabe no peito o orgulho e a alegria que senti ao ver você no teatro, sábado… Brilhando, feliz, realizada!”, escreveu a apresentadora. Ela também afirmou que ver como a arte faz Eva feliz foi uma das maiores emoções de sua vida.

A mensagem terminou com um incentivo à jovem: “Você dança, canta, atua… e faz tudo isso com o coração, com entrega, com amor!”.

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Como Luciano Huck comemorou?

Luciano também publicou imagens da apresentação e declarou o orgulho de acompanhar a estreia da filha no musical. “Eu e Angélica, mais orgulhosos impossível assistindo à estreia da Eva no musical O Som da Música”, escreveu o apresentador.

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O que a escola respondeu aos pais?

A Petite Danse, escola de dança marcada nas publicações, também se manifestou. Ao compartilhar a homenagem de Angélica, destacou que acompanha Eva desde pequena e agradeceu à apresentadora por incentivar o talento da filha e confiar na instituição ao longo dos anos.

“É lindo pra gente acompanhar a Eva desde pequenininha e ver o quanto ela cresceu dentro e fora do palco”, escreveu a escola. Em outra publicação, ao repercutir o registro de Luciano, a instituição afirmou que o orgulho também era seu e celebrou a emoção de ver a adolescente estrear no espetáculo.

A escola ainda agradeceu ao casal pelo apoio ao talento da filha e pela confiança depositada na Petite Danse durante tantos anos. “Viva, Eva!”, concluiu a mensagem.

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