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Cultura

Angélica declara voto: ‘Penso nas mulheres, nas crianças, nas pessoas LGBTQIAPN+ e, como mãe, penso no país em que meus filhos vão viver’

Às vésperas do segundo turno das eleições federais, Angélica quebra o silêncio e usa suas redes sociais para revelar seu posicionamento político

Por Ana Rita Fernandes 21 out 2026, 14h11 | Atualizado em 21 out 2026, 14h28
A apresentadora Angélica no programa '50 & Tanto'
A apresentadora Angélica no programa '50 & Tanto' (Suzanna Tierie/TV Globo)
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Angélica declara voto: ‘Penso nas mulheres, nas crianças, nas pessoas LGBTQIAPN+ e, como mãe, penso no país em que meus filhos vão viver’ Priorize VEJA no Google

Nesta quarta-feira, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, a apresentadora Angélica Huck usou suas redes sociais para revelar seu posicionamento político.

Angélica afirmou que demorou a se posicionar por medo dos ataques e do ódio que poderia receber, além dos julgamentos e das cobranças que poderiam surgir após sua manifestação. No entanto, disse que ver a juventude se manifestando nas ruas e nas redes sociais a tocou de uma forma especial.

“Me emociona muito ver tantos jovens ocupando as ruas e as redes sociais, levantando suas vozes, defendendo suas causas e participando ativamente das discussões sobre o nosso país”, disse.

A apresentadora revelou que se sentiu especialmente comovida por ser mãe de dois filhos que fazem parte dessa geração mobilizada, que demonstra força, esperança e vontade de transformar o mundo de hoje.

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“É também olhando para esse movimento que eu encontro coragem para não deixar essa angústia me paralisar e me impedir de falar sobre aquilo em que acredito”, afirmou.

Ela declarou que defende a alternância de poder e que não se identifica como aliada do PT, partido de Lula. Também disse que não se vê nem como de direita nem como de esquerda, mas que, apesar de não se identificar com nenhum dos lados, quer “viver num país onde as pessoas se escutem, se respeitem e cuidem umas das outras”.

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Angélica também afirmou que espera que os governantes tenham um olhar de carinho para a população, sem preconceito ou descaso diante da dor e das lutas dos indivíduos.

Em fala sobre pensar no passado de luta da sociedade para conquistar o que hoje são direitos e no que ainda se busca alcançar, a apresentadora aproveitou para quebrar silêncio e declarar para quem iria seu voto.

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“Penso nas mulheres, nas crianças, nas pessoas LGBTQIAPN+ e, como mãe, penso no país em que meus filhos vão viver, no jeito que as pessoas vão tratar umas às outras no futuro. E é por tudo isso que eu decidi votar no Lula”, revelou.

Angélica finalizou dizendo que sabe que muitas pessoas discordam de seu posicionamento, mas que quis esclarecer os motivos que a levaram a escolher esse candidato.

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