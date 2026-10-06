⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Andrew Garfield diz que Sam Altman, CEO da OpenIA, parecia “incrivelmente fantástico” antes de ‘Artificial’

Ator estudou a trajetória do executivo por três meses e conta que inicialmente ficou impressionado com sua personalidade

Por Pedro Godoy 6 out 2026, 19h16
Homem jovem de pele clara, cabelo castanho escuro bagunçado e olhos claros, sorrindo levemente com a cabeça inclinada. Ele veste uma blusa azul escura e o fundo é desfocado com tons verdes e escuros de árvores
´Artificial´, filme dirigido por Luca Guadagnino baseado na vida de Sam Altman (NEON/Reprodução)
Continua após publicidade
Andrew Garfield diz que Sam Altman, CEO da OpenIA, parecia “incrivelmente fantástico” antes de ‘Artificial’ Priorize VEJA no Google

O novo e controverso filme de Luca Guadagnino, Artificial, inspirado na trajetória de Sam Altman, ganhou comentários de Andrew Garfield, ator que interpreta o CEO da OpenAI no longa, sobre os desafios de viver uma figura tão conhecida e polêmica nas telas.

Em entrevista, Garfield contou que, inicialmente, ficou encantado com Altman. “Lembro-me de ter visto Sam testemunhando perante o Congresso pela primeira vez, há muito tempo”, disse o ator na noite de segunda-feira, durante a estreia mundial do filme no Festival de Cinema de Nova York. “Pensei: ‘Esse cara parece incrível. Ele é honesto. Ele é transparente. Ele está falando sobre regulamentação e não tem participação na OpenAI. Precisamos de mais pessoas assim no comando. Ele é incrivelmente charmoso e carismático’. E então você aprende mais sobre a pessoa”, afirmou.

O ator passou cerca de três meses realizando um estudo intenso sobre a vida de Altman. Por meio de vídeos, fotografias e apresentações, Garfield buscou compreender melhor a personalidade do executivo e também refletiu sobre a responsabilidade de interpretar uma figura controversa.

Continua após a publicidade

“Gostaria que pudéssemos dar ainda mais força a isso. Precisamos iluminar ao máximo os recônditos da vida das pessoas a quem estamos concedendo toda a nossa autonomia e poder”, declarou.

Siga

Essa não é a primeira vez que Andrew Garfield interpreta uma pessoa real no cinema. Em A Rede Social, ele viveu Eduardo Saverin, brasileiro e cofundador do Facebook. Já em Tick, Tick… Boom!, interpretou o compositor Jonathan Larson.

Continua após a publicidade

Qual é a história de Artificial?

Dirigido por Luca Guadagnino, o longa é estrelado por Andrew Garfield no papel de Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT. A história dramatiza a crise de 2023 que culminou na demissão do executivo e em seu retorno poucos dias depois.

Escrito por Simon Rich, o filme também conta com Yura Borisov como Ilya Sutskever, Monica Barbaro como Mira Murati e Mark Rylance como Geoffrey Hinton.

Continua após a publicidade

Artificial foi abandonado pela Amazon MGM Studios em junho, quando estava praticamente concluído, pouco depois de a empresa anunciar uma parceria de US$ 50 bilhões com a OpenAI. Após outras distribuidoras recusarem o longa, a NEON adquiriu os direitos.

A produção estreia nos cinemas norte-americanos em 25 de dezembro e chega ao circuito amplo em janeiro. Ainda não há data de lançamento prevista para o Brasil.

Publicidade
TAGS:
Andrew Garfield
Cinema
Filme
Inteligencia Artificial
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).