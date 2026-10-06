Andrew Garfield diz que Sam Altman, CEO da OpenIA, parecia “incrivelmente fantástico” antes de ‘Artificial’

O novo e controverso filme de Luca Guadagnino, Artificial, inspirado na trajetória de Sam Altman, ganhou comentários de Andrew Garfield, ator que interpreta o CEO da OpenAI no longa, sobre os desafios de viver uma figura tão conhecida e polêmica nas telas.

Em entrevista, Garfield contou que, inicialmente, ficou encantado com Altman. “Lembro-me de ter visto Sam testemunhando perante o Congresso pela primeira vez, há muito tempo”, disse o ator na noite de segunda-feira, durante a estreia mundial do filme no Festival de Cinema de Nova York. “Pensei: ‘Esse cara parece incrível. Ele é honesto. Ele é transparente. Ele está falando sobre regulamentação e não tem participação na OpenAI. Precisamos de mais pessoas assim no comando. Ele é incrivelmente charmoso e carismático’. E então você aprende mais sobre a pessoa”, afirmou.

O ator passou cerca de três meses realizando um estudo intenso sobre a vida de Altman. Por meio de vídeos, fotografias e apresentações, Garfield buscou compreender melhor a personalidade do executivo e também refletiu sobre a responsabilidade de interpretar uma figura controversa.

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“Gostaria que pudéssemos dar ainda mais força a isso. Precisamos iluminar ao máximo os recônditos da vida das pessoas a quem estamos concedendo toda a nossa autonomia e poder”, declarou.

Essa não é a primeira vez que Andrew Garfield interpreta uma pessoa real no cinema. Em A Rede Social, ele viveu Eduardo Saverin, brasileiro e cofundador do Facebook. Já em Tick, Tick… Boom!, interpretou o compositor Jonathan Larson.

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Qual é a história de Artificial ?

Dirigido por Luca Guadagnino, o longa é estrelado por Andrew Garfield no papel de Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT. A história dramatiza a crise de 2023 que culminou na demissão do executivo e em seu retorno poucos dias depois.

Escrito por Simon Rich, o filme também conta com Yura Borisov como Ilya Sutskever, Monica Barbaro como Mira Murati e Mark Rylance como Geoffrey Hinton.

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Artificial foi abandonado pela Amazon MGM Studios em junho, quando estava praticamente concluído, pouco depois de a empresa anunciar uma parceria de US$ 50 bilhões com a OpenAI. Após outras distribuidoras recusarem o longa, a NEON adquiriu os direitos.

A produção estreia nos cinemas norte-americanos em 25 de dezembro e chega ao circuito amplo em janeiro. Ainda não há data de lançamento prevista para o Brasil.