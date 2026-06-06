Criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach sugeriu neste sábado, 6, que o filho de Edir Macedo, Moysés, e a influenciadora Virgínia Fonseca se juntem a ela no ramo vendendo fotos sensuais. “Eu vi fotos que a Virgínia está postando nas redes sociais, e agora também o filho do bispo Macedo, o Moysés, que está postando umas fotos bem parecidas com as da Virgínia, e eles poderiam vender, ganhar dinheiro”, incentivou ela nos stories do Instagram, convidando a dupla para a plataforma da qual é embaixadora.

Na publicação, Urach comentou também sobre a fortuna do dono da Record e fundador da Igreja Universal, fazendo suposições sobre a relação entre ele e o filho. “Eu vi que o bispo Macedo tem uma fortuna de R$ 10 bilhões, segundo essas informações aqui. De repente, já que ele [Moysés] está postando essas fotos, talvez o bispo não dê a herança para ele. Então, vai fazer o teu pé de meia, Moysés, vende teus conteúdos”, incentivou.

Urach sugeriu ainda um tipo de conteúdo “mais light e mais leve”, atestando que o “perfil Virgínia já da super certo pra vender”. Até o momento, nem Moysés e nem Virgínia se manifestaram publicamente sobre os comentários de Urach.

Quem é o filho de Edir Macedo convidado por Andressa Urach?

Com 36 anos, Moysés é o filho caçula de Edir Macedo, e utiliza o nome artístico Mike. Popular nas redes sociais, ele se lançou como cantor, e chegou a emplacar canções na trilha sonora das novelas Os Mutantes, Chamas da Vida e na bíblica Reis. No passado, também chegou a se aventurar no gospel. Mais recentemente, no entanto, tem feito barulho no Instagram com fotos sensuais, que arrancam comentários picantes dos seguidores. “É pecado achar atraente?”, questionou um usuário na rede. “Se a consciência não pesar…” respondeu ele, exibindo o tanquinho sarado.

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