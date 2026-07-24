Andréa Sorvetão se revolta por acusações de Xuxa sobre homofobia

Andréa Sorvetão respondeu às recentes declarações de Xuxa Meneghel e negou que o afastamento entre as duas tenha sido motivado por acusações de homofobia. Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira, 23, a ex-paquita afirmou que o rompimento ocorreu por divergências políticas e criticou a apresentadora.

“O seu desentendimento comigo é político, sim”, declarou Sorvetão, ao citar o vídeo gravado em 2021 ao lado do marido, Conrado, em que o casal se definiu como “cristão, hétero e tradicional”. Ela também rejeitou o rótulo de homofóbica e disparou: “Presta atenção em quem está a sua volta porque tem paquita aí do seu lado que já maltratou fã dizendo ‘vira homem’. E uma outra que está bem pertinho de você não queria tirar foto com uma drag linda”.

A resposta veio após Xuxa afirmar que nunca deixou de falar com uma ex-paquita por motivos políticos, mas por não aceitar atitudes homofóbicas. Embora não tenha citado nomes, a declaração foi associada a Sorvetão, com quem rompeu relações em 2021.

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No mesmo pronunciamento, Andréa ainda reclamou de ter ficado de fora das homenagens às ex-paquitas e da turnê O Último Voo da Nave, afirmando que nunca recebeu convite para participar. “Quem convida pra festa é a anfitriã. Você não vai se você quer, né? Tem que ter um convite. Mais uma vez eu fui cortada de todas as homenagens que houve para as paquitas desde o documentário”, desabafou.