Ana Maria dá bronca ao vivo em convidado do ‘Mais Você’

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Ana Maria Braga protagonizou um momento divertido no ‘Mais Você’ ao repreender, de forma bem-humorada, um especialista em cutelaria que gesticulava demais. Romeu Ghattas Filho foi ao programa para mostrar diferentes tipos de facas, mas a apresentadora precisou intervir para que as demonstrações fossem claras para o público, gerando risadas e comentários nas redes sociais.

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Durante a exibição do programa Mais Você na manhã desta quinta-feira, 6, Ana Maria Braga deu o que falar nas redes sociais ao repreender um profissional que estava mexendo muito as mãos enquanto explicava a utilidade de diferentes facas.

Especialista em cutelaria, Romeu Ghattas Filho foi ao programa para mostrar a finalidade de cada tipo de serra, demonstrando, por exemplo, que facas com pequenas ondulações servem para cortar tomates sem estragar o fruto – o que surpreendeu a anfitriã. Durante uma das explicações, Romeu levou uma bronca da veterana.

“Para com a mão senão eu não consigo facilitar a vida de quem está em casa. Para com a mão? É italiano? “, brincou Ana Maria. Em resposta à piada, o especialista afirmou que é libanês, o que fez com que a apresentadora retrucasse: “Então fica quieto aí”.

Ao longo do programa, ela continuou alertando o convidado sobre as mãos em frente às câmeras, chegando a tirar os instrumentos da mão dele em certo momento, o que arrancou risadas do especialista e de internautas nas redes. No X (antigo Twitter), usuários compartilharam piadas bem-humoradas sobre a situação.

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“A Ana Maria Braga sem paciência com o querido porque ele não para de gesticular e não sossega as mãos para mostrar a faca pra câmera”, escreveu um perfil em tom de brincadeira. “Ela passou metade do programa em uma batalha espiritual com o querido que gesticula o tempo inteiro até finalmente segurar as mãos dele e conseguir mostrar as facas para as câmeras”, completou em outro post.

pra quem não assistiu ao programa da Ana Maria Braga hoje, ela passou metade do programa em uma batalha espiritual com o querido que gesticula o tempo inteiro até finalmente segurar as mãos dele e conseguir mostrar as facas para as câmeras kkkkkkkkkkkkkk#MaisVocê pic.twitter.com/2zGIj2NcAD — Matheus (@matheuscaseca) August 6, 2026

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