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Cultura

Ana Maria dá bronca ao vivo em convidado do ‘Mais Você’

Apresentadora repreendeu um profissional em cutelaria por mexer muito as mãos enquanto segurava facas

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 14h33 | Atualizado em 6 ago 2026, 14h48
Ana Maria Braga no 'Mais Você'
Ana Maria Braga no 'Mais Você' (TV Globo/Reprodução)
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Ana Maria dá bronca ao vivo em convidado do ‘Mais Você’ Priorizar nos meus resultados Google

Durante a exibição do programa Mais Você na manhã desta quinta-feira, 6, Ana Maria Braga deu o que falar nas redes sociais ao repreender um profissional que estava mexendo muito as mãos enquanto explicava a utilidade de diferentes facas.

Especialista em cutelaria, Romeu Ghattas Filho foi ao programa para mostrar a finalidade de cada tipo de serra, demonstrando, por exemplo, que facas com pequenas ondulações servem para cortar tomates sem estragar o fruto – o que surpreendeu a anfitriã. Durante uma das explicações, Romeu levou uma bronca da veterana.

“Para com a mão senão eu não consigo facilitar a vida de quem está em casa. Para com a mão? É italiano? “, brincou Ana Maria. Em resposta à piada, o especialista afirmou que é libanês, o que fez com que a apresentadora retrucasse: “Então fica quieto aí”.

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Ao longo do programa, ela continuou alertando o convidado sobre as mãos em frente às câmeras, chegando a tirar os instrumentos da mão dele em certo momento, o que arrancou risadas do especialista e de internautas nas redes. No X (antigo Twitter), usuários compartilharam piadas bem-humoradas sobre a situação.

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“A Ana Maria Braga sem paciência com o querido porque ele não para de gesticular e não sossega as mãos para mostrar a faca pra câmera”, escreveu um perfil em tom de brincadeira. “Ela passou metade do programa em uma batalha espiritual com o querido que gesticula o tempo inteiro até finalmente segurar as mãos dele e conseguir mostrar as facas para as câmeras”, completou em outro post.

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