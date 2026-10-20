Ana Maria Braga sobre se relacionar com mulheres: ‘Já fiquei tentada’

Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga comenta sobre relacionamento com mulheres.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Confesso que até fiquei tentada. Uma época, estive tão desacreditada dos homens que parei para pensar: havia tantas mulheres casando entre si que devia ser legal. Mulher é um bicho chato, complicado, e uma entende a outra, inclusive sexualmente. Só não achei ninguém que eu batesse o olho e falasse: ‘bora’. Não levo jeito”.

A conversa com a apresentadora do Mais você e do Chef de Alto Nível, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.