Ana Maria Braga: sexo na terceira idade e casamento com homem 21 anos mais novo

Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga relata como é sua relação com Fábio Arruda, ex-diretor na Globo, com quem se casou em 2025. Ela tem 77 anos e ele, 56.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Ao assumir a relação, sabia de todos os perigos que me aguardavam. Eu própria pensava: nossa, ele é tantos séculos mais novo, o que vai acontecer? As más línguas diziam: ‘Olha que ele vai te trair’. Tomei todos os cuidados. Aquele negócio de conhecer o cara e casar na mesma hora não estava dando certo. Então fiz diferente, e namoramos por quatro anos, até trocar alianças. A gente se cruzou pelos corredores da Globo usando máscara, na pandemia, e foi coisa de olhar. Estava solteira e até ali sentia que não me viam como mulher, mas como a Ana Maria Braga. Com ele, tudo mudou”.

Perguntada sobre como interpreta o sexo nesta fase da vida, ela diz: “A experiência, claro, depende muito do estágio de vida em que cada um se encontra. Se uma mulher com mais de 70 estiver casada com um homem bem mais velho e, provavelmente, já tiver passado da fase dos hormônios a toda, ela tende a se acomodar sem sexo. No meu caso, tenho uma pessoa que me deseja, que gosta de mim, que me toca. E eu me cuido para que ele continue não só me admirando, mas me olhando. Faço reposição hormonal desde antes dos 40, quando tirei o útero e os ovários, após o segundo filho, o que também ajuda a manter a libido”.

A conversa com a apresentadora do Mais você e do Chef de Alto Nível, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.

Continua após a publicidade