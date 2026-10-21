Ana Maria Braga se emociona ao falar de Tom Veiga, o Louro José

Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga se emocionou ao relembrar de Tom Veiga, morto em 2020, e seu amigo há décadas como a voz do papagaio Louro José no programa Mais você. “Dois dias antes de morrer, na pandemia, ele estava comigo, fazendo o programa de casa. Era um irmão, filho, parceiro, amigo. Foi uma das maiores perdas da minha vida. Até hoje não consigo falar dele”.

A entrevista, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.

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