Ana Maria Braga se emociona ao falar de Tom Veiga, o Louro José
Apresentadora é a entrevistada das Páginas Amarelas de VEJA dessa semana
Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga se emocionou ao relembrar de Tom Veiga, morto em 2020, e seu amigo há décadas como a voz do papagaio Louro José no programa Mais você. “Dois dias antes de morrer, na pandemia, ele estava comigo, fazendo o programa de casa. Era um irmão, filho, parceiro, amigo. Foi uma das maiores perdas da minha vida. Até hoje não consigo falar dele”.
A entrevista, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.
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