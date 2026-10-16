Ana Maria Braga rompe silêncio sobre filha na Justiça contra ex-marido

Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga comentou sobre o fato de sua filha, Mariana Maffeis, ter pedido medida protetiva depois de se separar do marido, com quem dizia ter relação abusiva. Questionada se chegou a presenciar algo que a incomodou na relação dos dois, Ana assim responde:

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“Não. Na minha relação com meus dois filhos, sempre disse e eles sabem: cada um é responsável por seus atos. Não sou de interferir. Aquela não é minha casa, não é minha vida. As decisões sobre como ela lida com o marido, com os filhos, são dela. Não me cabe palpitar”.

A conversa com a apresentadora do Mais você e do Chef de Alto Nível, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.